I boxer maschili sono il nuovo must have dell’estate. Sostituiscono gli shorts e sono super cool

Dimenticate le classiche linee della lingerie femminile: oggi i riflettori sono puntati su un capo tipicamente maschile, i boxer, che diventano un must-have nel guardaroba femminile. Non è una novità assoluta: già nel 1995, durante la sfilata primavera/estate 1996 di Chanel, Karl Lagerfeld, tra tailleur e abiti raffinati, metteva in scena boxer da uomo reinterpretati come shorts da donna, indossati da top model del calibro di Claudia Schiffer e Carla Bruni.

La loro storia affonda le radici nel 1925, quando Jacob Golomb, fondatore di Everlast, li progettò per la prima volta. Ma la vera esplosione di popolarità avvenne negli anni ’80, grazie a una celebre pubblicità Levi’s ambientata in una lavanderia, dove Nick Kamen appariva in boxer bianchi di cotone, entrando così nell’immaginario collettivo.

Oggi quella stessa idea si riaffaccia in chiave contemporanea, diventando virale grazie a TikTok. Tra consigli di stile, video “fit check”, “get ready with me” e scene di shopping commentate da frasi come “non metterò altro quest’estate”, tutte li amano e tutte li vogliono.

La chiave è trattarli come veri shorts, non come un pezzo “rubato” dal cassetto della biancheria. Scegli modelli in cotone di buona qualità, con coulisse o elastico in vita, magari con dettagli sartoriali o texture più ricercate.

Ma quali scegliere per ricreare tanti outfit freschi e divertenti? Ecco una selezione dei migliori, reperibili facilmente (e low cost) direttamente su Amazon e alcuni outfit ispirazionali ”rubati” alle più cool del web!

I modelli di boxer maschili da donna più cool (e low cost) su Amazon

Quadretti, righe o tinta unita? Il modello di Yileegoo è disponibile in ben 13 varianti di colore e fantasia, tutti dalla S alla XXL. Sono realizzati in 35% cotone e 65% poliestere, traspiranti e leggeri, morbidi al tatto e comodi da indossare grazie al pratico elastico e la gamba larga, per essere libera di muoverti.

Il dettaglio che li rende super cool e la piccola etichetta frontale e i mini bottoncini, tipici del boxer maschile ”all’americana”.

Indossali con una felpa extra-large o un crop top e accompagna il tutto con un berretto con frontino. Scommettiamo che diventerà il tuo prossimo outfit preferito?

Yileegoo Boxer maschili da donna in 13 variante colore

Gli iconici quadrettoni tipici dei boxer maschili diventano la chiave del tuo prossimo look: Lovasy ha dato vita ai pantaloncini-boxer perfetti per te. Sono leggermente più lunghi dei classici boxer e sono composti in 60% cotone, 35% poliestere, 5% spandex. Leggeri e ariosi, non stringono e non salgono lungo il busto mentre cammini. Sarà per questi dettagli preziosi che ad oggi sono nella categoria Scelta Amazon? Sono disponibili in 5 varianti di colore (verde, rosso, blu, nero e rosa).

Lovasy Boxer maschili a quadretti - 5 colori

Quando penserai all’outfit dell’estate per eccellenza, penserai esattamente a loro.

Realizzati in un tessuto leggero e traspirante, questi boxer offrono comfort per tutto il giorno, ideali per dormire, rilassarsi o uscire in modo casual. Hanno un design a vita alta e gamba larga, con vestibilità ampia per la massima libertà di movimento. Le comode tasche laterali, uniscono stile e funzionalità mentre lo stile a righe dal gusto vintage Y2K si abbina facilmente a crop top, t-shirt o felpe. Facili da lavare e durevoli, sono perfetti tanto per un cocktail in riva al mare o per una passeggiata in città.

Thick Boxer maschili a righe colorate - 9 colori pop

Va bene le righe, ok i quadretti, passi la tinta unita… ma se vuoi essere davvero super cool, devi addentrarti nel mondo dei boxer a fantasia! Frutti tropicali, fiori hawaiani, farfalle variopinte, pattern fenicotteri rosa e chi più ne ha più ne metta: le fantasie dei boxer femminili di Hialegion sono divertentissime e gridano ”estate” da ogni centimetro di tessuto.

Hialegion Boxer maschili a fantasia - assortiti

Abbinarli è molto più semplice di quanto tu possa pensare perché sono il classico capo che ”fanno tutto loro”: una t-shirt o una camicia oversize con sotto una canotta, le tue Havaianas preferite e tanti gioielli colorati e il gioco è fatto.

