Fermagli per capelli. L’accessorio cool per dare forma e personalità al tuo look primaverile

Pinze, cerchietti, mollette, elastici o clip: tanto utili quanto divertenti, piccoli ma d’impatto, pratici ma anche decorativi, gli accessori per capelli sono perfetti per dare un tocco di personalità e freschezza a ogni look primaverile ed estivo.

Dimentica i fermagli usati solo per tenere in ordine la frangia durante lo studio o la skincare: oggi diventano veri e propri statement piece, capaci di trasformare un’acconciatura in pochi gesti. Dai modelli minimal in metallo dorato a quelli oversize decorati con perle, strass o motivi floreali, c’è un fermaglio per ogni gusto e occasione.

Vediamo quali sono gli accessori più virali del momento e lasciati trasportare dal trend per giocare con il tuo hair look!

Flowers power, anche sui tuoi capelli

Un cocktail alla frutta, i piedi sulla sabbia, il telo mare che svolazza sotto di te per via della leggera brezza marina… e sui capelli, la tua pinza a forma d’ibisco, il tipico fiore delle Hawaii!

Viralissimo su tutti i social media, è decisamente l’accessorio per capelli più cool di stagione. Non solo del tipico colore giallo – che, tra le altre, è anche il colore più cool dell’estate 2025 – ma anche fucsia, blu, viola o blu. Se non ai che colore scegliere, opta per questo set di ben 8 mollette floreali in una vasta gamma di colori, per abbinarla sempre ad ogni tuo look.

YeahBoom 8 Pezzi Mollette Capelli Donna

Se ami i fiori tra i capelli ma cerchi un accessorio romantico e raffinato da indossare anche in città, amerai questo set di pinze per capelli in metallo in lega di zinco elettrolitico di alta qualità che ricorda un bouquet di fiori di campo. Girasoli, orchidee, margherite, campanelli, ogni pinza è decorata minuziosamente per riprodurre la forma del fiore di campo che preferisci. In tutto sono 6, una per ogni look da lunedì a sabato!

Kraeoke 6 pinze in metallo a fiore di campo

Perle e perline colorate, chic e glamour dai piedi alla testa

Se c’è un trend che unisce eleganza senza tempo e un tocco di fantasia moderna, è quello delle mollette e pinze decorate con perle e perline colorate.

Se cerchi un accessorio che evochi subito un’immagine sofisticata e senza tempo, scegli pinze dorate con perle bianche e ottieni un look classic chic abbinandole a un tailleur, un abito da cerimonia o una camicetta di seta.

Nuoshen 2 mollette clip con perle

Per ottenere un outfit moderno e cool puoi mixarle anche con altri accessori dorati e con perline colorate tono su tono!

Questo set con ben 30 pezzi è un vero mix and match che permette di ricreare tantissimi hair look diversi.

Keiry 30 diversi stili di fermagli per capelli

La tendenza più cute di stagione: i fermagli a forma di animali

Bassotto o gattino? Pinguino o orsetto? Tra le tendenze più creative e divertenti della stagione, spiccano i fermagli con forme di animali, perfetti per chi vuole aggiungere carattere e originalità all’acconciatura. Che siano romantici, esotici, buffi o raffinati, questi accessori parlano di te.

Thapncow Fermaglio bassotto

Prediligi i modelli in acetato, più resistente e chic rispetto alla plastica. Sono anche un’ottima idea regalo!

Oldmoom Fermaglio pinguino

Back to 90’s: il cerchietto ondulato

Il cerchietto ondulato è uno degli accessori cult degli anni ’90 ma oggi, grazie all’estetica nostalgica che domina la moda attuale e al al revival Y2K, è tornato alla ribalta. Solitamente è in plastica nera o marrone con una forma a zig-zag o ondulata, veniva utilizzato sia da ragazzi che da ragazze per tenere i capelli indietro con un effetto pratico ma anche distintivo.

Gwang 3 cerchietti ondulati

Se hai i capelli mossi o ricci, questo cerchietto ti darà grandi soddisfazioni! Il risultato? Un look sporty, minimal o “effortlessly cool”.

La Fascia per capelli: dalle strade del Bronx alla moda globale

Alzi la mano chi non ne ha mai posseduta una. Impossibile, vero? Dagli anni Settanta ad oggi, sono pochi gli accessori per capelli che sono riusciti a rimanere così radicati nella cultura popolare come la fascia per capelli. Sebbene oggi venga indossata da persone di ogni età e provenienza, la sua storia è strettamente legata alla cultura urbana e all’emergere del movimento hip hop negli Stati Uniti. Dallo streetwear all’ufficio, è un vero passsepartout per un acconciatura iconica e senza tempo.

HomeDejavuu 3 fasce per capelli

Oltre a una funzione estetica, ha anche la funzione pratica in quanto tiene indietro i baby hair, una frangia troppo lunga (anche durante lo sport) o maschera i capelli non più freschi di shampoo.

Belevo 8 fasce per capelli

L’elastico-bracciale per una chioma chic ed elegante

A metà strada tra funzionalità e stile, l’elastico con placca in metallo è perfetto per aggiungere un tocco raffinato anche a un’acconciatura semplice. Amatissimo da chi si ritrova nello stile quite luxury, è perfetto per chiudere con eleganza una semplice coda di cavallo o uno chignon slicked back.

Gwang Elastico con dettaglio ovale dorato

Se vuoi interpretarlo in chiave cool, puoi ricreare degli intrecci usando più di un ”bracciale” sulla tua chioma e giocare con forme e dimensioni diverse.

Yaomiao Set 3 elastici con cerchi in metallo

In fondo al mar: riscopri la Sirenetta che c’è in te

Fan dell’estate, ecco gli accessori per voi. Tra i trend più amati della stagione estiva, tornano protagonisti gli accessori per capelli a tema mare: un mix incantato di conchiglie, perle, stelle marine e dettagli iridescenti che evocano il fascino delle sirene e delle spiagge assolate.

Dalle classiche cowrie bianche da appendere come anellini all’acconciatura in stile boho chic fino alle mollettine chic a forma stella marina, basta trovare la chiave giusta per abbracciare ogni stile.

Dervivea Anelli clip a conchiglia - 5 pezzi

Perfetti da abbinare a chiome sciolte effetto “beach waves” o raccolti morbidi, sono ideali per festival, aperitivi sul lungomare o shooting estivi.

Tiannait 4 fermagli Stella marina

