Slick back perfetto che dura tutto il giorno? Ti basta un solo prodotto low cost (viralissimo su TikTok)

Olivia Culpo sfoggia una acconciatura half up slick back perfetta

Tra i desideri più ambiti dalle donne di tutto il mondo figura quello di poter contare su capelli auto-pulenti, auto-asciuganti e sempre in ordine. In attesa di una formula magica che permetta di ritrovarsi istantaneamente con una chioma profumata e perfettamente acconciata, possiamo contare su un trend che sta spopolando da tempo: il ritorno dei capelli slick portati all’indietro, accompagnati con il gel, da acconciare a seconda delle lunghezze in code, chignon e mezze ponitails.

Si tratta di uno stile perfettamente in linea con l’estetica della clean girl che dona subito un aspetto fresco, pulito e ordinato, anche in quei giorni di bad day hair dove spazzola e phon non riescono a risolvere il problema.Tuttavia, va precisato che, pur essendo essenziale e pulito nel risultato, non sempre si rivela immediato nella sua realizzazione. Per questo è importante dotarsi degli strumenti giusti, in particolare di un ottimo gel con delle caratteristiche ben precise: dev’essere resistente per tutto il giorno, aggrapparsi anche ai capelli più corti, non deve seccare la cute e il capello e lo si deve rimuovere facilmente con qualche colpo di spazzola. Incoronato come top gel per capelli e acclamato dal web e dai social media, il prescelto è il Got2b Glued Gel del marchio per capelli Schwarzkopf.

Dopo gli innumerevoli video e tutorial dove viene utilizzato per acconciature tiratissime su qualsiasi tipologia di capello, eccone le principali caratteristiche che lo hanno reso virale e come applicarlo a seconda del risultato che si vuole ottenere.

Got2b Glued Water Resistant Spiking Gel, il miglior gel per acconciature slick e tirate

Got2b Glued Water Resistant Spiking Glue è un gel diventato virale su TikTok per le sue performance in termini di tenuta ed effetto slick su qualunque tipologia di capello. Formulato per offrire una tenuta ultra-forte e iper resistere all’acqua e al sudore, garantisce una tenuta duratura anche in condizioni umide. Inoltre, il prodotto è vegano, privo di ingredienti di origine animale, e contiene l’88% di ingredienti di origine naturale, inclusi il 74% di acqua.

Come utilizzare Got2b Glued Water Resistant Spiking Gel

Come suggerito in numerosi video tutorial, l’applicazione è semplice e veloce. L’ideale è applicare il gel in modo uniforme sui capelli umidi. Preleva dal tubetto una piccola quantità di prodotto sulla punta delle dita e poi modella il gel sui capelli; svolgi queste azioni velocemente prima che si asciughi del tutto e si fissi. Puoi aiutarti con una spazzola piatta e un piccolo pettine, così da raccogliere anche i fastidiosi baby hair che spesso ”sfuggono” dall’acconciatura tirata.

Got2b Glued Water Resistant Spiking Glue è anche particolarmente amato per ottenere l’effetto capelli bagnati ( i cosiddetti wet hair). Puoi optare per uno stile liscio e ordinato, pettinando i capelli all’indietro, oppure puoi applicare il gel in modo più spettinato e insistendo sui baby hair attorno al viso per un look più wild e dare texture e movimento alla chioma.

Alcuni tutorial suggeriscono anche un uso alternativo del gel per capelli; vista la tenuta estrema del prodotto, rende benissimo come ”effetto laminazione” su sopracciglia ribelli! Non si muoveranno per tutto il giorno e saranno lucidissime, proprio come dopo la laminazione fatta in salone.

