Getty Images Mollettone - Milano fashion week 2025

Abusato, demonizzato e poi sotterrato in fondo all’armadio sotto a strati e strati di vergogna (e abiti): riconducibile all’immaginario modaiolo anni Novanta, il mollettone è sparito dalle strade e confinato alle sole quattro mura di casa come soluzione-comfort – e un filo imbarazzante – per raccogliere la chioma lontano da occhi indiscreti. Ebbene, proprio quando pareva per sempre dimenticato, ecco le It-girl riesumarlo e farne un assoluto must-have. Uno dei più inattesi della storia, forse.

Il mollettone è (davvero) il must-have dell’estate: quali acquistare per elevare le proprie acconciature anti-caldo

Statement o più discreti, gli accessori per capelli sono da sempre il segreto per elevare qualsivoglia acconciatura anti-caldo. A prescindere dalla texture o dalla lunghezza del taglio che si porta, questi piccoli alleati di styling possono divenire l’impagabile dettaglio signature di look urbani e vacanzieri senza distinzione alcuna: tra le grandi tendenze dell’estate 2025, definitivamente liberato dall’etichetta di orrore di stile affibbiatagli nel tempo, regna indisturbato il mollettone.

Del resto si sa, quando si pensa alla calda stagione e ad i suoi fashion essentials immancabilmente sovviene alla memoria la borsa mare: al suo interno, oltre alla protezione solare, al cambio bikini, al nécessaire e a qualche libro da leggere sotto all’ombrellone, non può proprio mancare qualcosa con cui raccogliere la folta chioma per dare sollievo alla nuca o, semplicemente, godersi senza troppi pensieri il meritato bagno.

Senza contare che in questa in particolare si respira la nostalgia di tutto ciò che è neo-vintage, ossia riconducibile ad un periodo storico non propriamente antico, come gli anni Novanta e Ottanta possono essere, con le forme massimaliste e i colori sgargianti a caratterizzarne l’estetica. Ecco dunque spiegato, insieme alla vita bassa ed ai costumi dalle linee essenziali, l’inatteso ritorno di un accessorio tanto controverso.

Oversize e vistoso, il maxi mollettone è tornato a gran sorpresa a dettare tendenza e lo ha fatto assumendo forme, colori e design del tutto inediti, a partire dalle passerella d’alta moda. Una voga che, sebbene dapprima osservata con fare circospetto, si scorge ora sulle teste di molte nello scenario streetwear, in versione casual e scanzonata come anche in chiave più elegante e chic.

Perché ormai è così, per quanto dura da accettare questa è una realtà, la classica molletta chiusa con poca attenzione tra le lunghezze è stata sdoganata e il popolo di fashioniste in ascolto non pare aver intenzione alcuna di rinunciarvi. In stile Barbie, rosa e tempestata di brillantini come in pedana da Baleciaga e Sandy Liang, in vivaci combo colore o neutro ma a contrasto con la chioma, la pinza è ora un elemento centrale per i tanti look estivi. Come indossarlo? Quali scegliere? Ci siamo qui noi per spiegartelo.

D’altronde è sotto gli occhi di tutti come, da qualche anno a questa parte, anche nella moda sia arrivato il momento di essere sì cool, ma soprattutto comodi e, perché no, persino chic al tempo stesso. Dai tagli medi a quelli lunghi, dai capelli lisci a quelli ricci, dai raccolti ai semi-raccolti: gli spunti per accomodare le proprie ciocche con i mollettoni sono pressoché infinite e non vedono l’ora di apparire ovunque, più coraggiosi e irriverenti che mai. Ecco dunque di seguito una raccolta di sfiziosi modelli da prendere in considerazione per l’estate in corso.

HBselect 8 Pezzi Mollette Capelli Donna HBselect 8 Pezzi Mollette Capelli Donna, Pinze per Capelli per Capelli Spessi, Antiscivolo, Colori Neutri

Del tutto inaspettatamente nel 2025 il mollettone può rivelarsi un ornamento per capelli sofisticato e versatile, concepito appositamente per apportare quel tocco di eleganza extra alla coda di cavallo, esattamente come fa un bracciale sul polso che lo indossa. Messa da parte la cara vecchia plastica resistente per materiali più lucenti come il metallo, rigorosamente arricchito da cristalli e punti luce di varia sorta, le mollette gioiello si posizionano alla base dell’acconciatura per fissarla in posizione e fornirle al contempo un non so che di decorativo.

NHQ 2 Pinze per Capelli in Metallo NHQ 2 Pinze per Capelli in Metallo,Mollettone Capelli Donna

Emblema assoluto di quell’estetica nota al mondo come commuter girl hair – in riferimento alle diffusissime chiome messy, conseguenza della fretta che giornalmente accompagna ognuno di noi tra un appuntamento ed un altro – questo rischia di affermarsi come l’accessorio protagonista del periodo: perfetto sia come escamotage per gestire al meglio le chiome lunghissime nelle giornate più afose ma anche come particolare in grado di valorizzarle con originalità, questo trend è ora amatissimo da It-girl e celebrities che lo ripropongono all’ordine del giorno in mille versioni diverse a seconda del proprio stile.

Righe e Pois - Pinza per capelli rettangolare in pelliccia sintetica Righe e Pois - Pinza per capelli rettangolare in pelliccia sintetica - fermacapelli hair clip

Forse non propriamente in accordo con il clima di stagione, sono popolarissime le maxi pinze in pelliccia: coloratissime, morbide e divertenti danno subito quell’accento in più alla mise ponendosi come una vera e propria dichiarazione di stile.

TOFBS Fermaglio Capelli Donna TOFBS Fermaglio Capelli Donna 6 Pezzi Eleganti Vintage

Raffinati e dal seducente piglio latino, tra le alternative più ambite si annoverano senza dubbio i mollettoni in tessuto a forma di rosa: ideali per fermare un bun basso improvvisato con estrema disinvoltura, conferiscono al contempo un’imprevista aura di mistero a chi li inforca.

Mehayi, 3 pinze per capelli grandi in metallo Mehayi, 3 pinze per capelli grandi in metallo, per capelli lunghi, spessi e pesanti, antiscivolo, dalla presa forte

Quando l’intento è ricreare un look glamour ma rilassato, la soluzione da prediligere è quella con glitter, pietre o perle tridimensionali, che possano fungere da decoro a tutti gli effetti per accompagnare il vestito estivo (lungo o corto) di turno mantenendone l’allure minimal.

Shinowa 2 Pezzi Pinze Fermacapelli per Capelli Shinowa 2 Pezzi Pinze Fermacapelli per Capelli, Pinza Grande

La variante perfetta per tutti i giorni, da infilare in borsa al volo per sincerarsi di avere la propria zona di comfort sempre con sé, qualsiasi inconveniente accada? Il mollettone più tradizionale che esista: quello in plastica dura. Scelto in nuances neutre oppure più graziose e pastello il risultato è lo stesso, l’importante è assicurarsi che sia di un buon materiale (onde evitare che si spezzi sotto il peso della chioma) e grande a sufficienza per contenere senza problemi tutte le lunghezze.

8 Pezzi Mollette Capelli Donna Grande 8 Pezzi Mollette Capelli Donna Grande,Fermagli per Capelli a Fiore

Ultimo ma non per importanza, il mollettone a maxi fiore in pvc. Basti pensare che quando Kylie Jenner in persona ne ha sfoggiato uno simile per impreziosire il suo chignon morbido e spettinato ad arte, le fashion addicted si sono dannate l’anima per riuscire a scovarne un modello simile da poter acquistare online: fresco, spensierato, vagamente hippie ma soprattutto super estivo, eccotelo servito a portata di click.