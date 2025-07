Vacanze in arrivo? Non prima di aver trovato la borsa mare perfetta: i modelli più iconici delle passerelle che promettono di rendere indimenticabile l'estate 2025

Getty Images Chanel Cruise 2025 fashion show

Chi ha stabilito che relax rimi con trasandatezza, che non ci si possa mostrare al massimo dello stile anche in riva al mare? Beh, proprio nessuno: ecco perché, con le vacanze finalmente all’orizzonte, non resta che individuare la borsa al mare perfetta a cui affidare il proprio fashion-arsenale da spiaggia. Tra clamorose proposte in paglia, capientissime tote bag in cotone e modelli in formato XXL, quelle dell’estate 2025 sono passate di livello elevandosi ad accessorio imprescindibile di stagione, da sfoggiare persino con largo anticipo in centro città.

Almeno tre bikini di tendenza, due costumi interi, un morbido maxi telo, un cappello di paglia per riparare il viso dal solleone, una crema solare per ogni parte del corpo, qualche buon libro, un paio di cuffiette ed un capiente beauty case: sono su per giù questi gli essentials d’ogni donna che le borse mare del 2025 sono chiamate a contenere, lasciando spazio per eventuali necessità impreviste, si intende.

Non serve dilungarsi oltre circa il perché una di queste non possa mancare in maniera assoluta tra i must-have da infilare in valigia per mettere a punto un infallibile look da spiaggia.

Riuscire ad individuare quale scegliere, viste le ghiotte tendenze del periodo, costituisce invece un argomento sicuramente da approfondire. Senza contare che, con il decisivo contributo delle It-girl, questi topici accessori si sono visti protagonisti di un notevole scatto in avanti, tramutandosi in primo alleato fashion anche per tutti quegli outfit estivi di carattere urbano, in combo ad abiti lunghi e polo a righe marinare.

In rafia, tessuto o tela, impreziosite da applicazioni gioiello, in pelle o dettagli ispirati al mondo sottomarino, le borse mare del momento si sfoggiano coordinate al resto della tenuta da mare oppure in fantasie stravaganti e multicolore, prontissime a rivoluzionare persino la più basilare delle mise off-duty.

Quest’anno decorazioni tridimensionali incontrano texture finemente intrecciate, stampe etniche e geometriche si alternano ad altre più romantiche ispirate alla natura. Le silhouette appaiono squadrate e precise oppure morbide e rilassate, vivacizzate da frange, ricami in rilievo e inserti di varia sorta, ma soprattutto si indossano al sospirato arrivo nella destinazione esotica di turno quanto al rientro a casa.

Insomma, preparatevi: è (anche) grazie a loro se gli stabilimenti balneari dalla Costiera a Saint-Tropez stanno per farsi interminabili passerelle d’alta moda. Tanto vale percorrerle con disinvoltura, grazie ai modelli più in voga agganciati agli avambracci.

La shopping bag da spiaggia

Pratiche ma assolutamente alla moda, le borse mare dal taglio shopping sono anche stavolta tra i modelli più ambiti dell’estate. Perché? Forse per impareggiabile comodità, spaziose come poche altre simili, forse perché somigliano ad un’espressione di stile a caratteri cubitali. Le ragioni per amarle sono svariate e fantasiose, esattamente come le proposte delle passerelle.

Come scegliere? Optando per quella che più ci rappresenta, in stoffa, logata, variopinta oppure minimal ed in tessuti intrecciati come la sempreverde rafia.

La borsa mare in rafia

Come da incancellabile tradizione, sono ancora una volta le iconiche borse di paglia le regine di stagione: si trascinano sino al bagnasciuga per avere sempre a portata di mano tutto l’occorrente, o si portano a zonzo per le vie della città appaiate a gonne pareo e cappelli a falda larga, nell’illusione di poter così avvicinare le vacanze.

In pedana queste si sono viste in mille e una varianti, dal taglio semi-rigido, rivelandosi la perfetta alternativa alla classica borsa da tutti i giorni, oppure più fluide e malleabili. La novità? Quelle dell’estate 2025 sono spesso arricchite da dettagli inediti ed inserti in pelle, come visto da Yves Saint Laurent, Valentino, Loewe, Marni e molti altri con loro.

La borsa mare a righe

È ufficiale: la tendenza marinière è senz’altro la più contagiosa di stagione; è come riemersa dagli abissi, sì, ma da quelli degli archivi d’alta moda. Così, dopo t-shirt e polo a righe breton, colletti in stile sailor e finanche improbabili decori a forma di sardina ovunque, ecco anche le borse per il mare assumere il medesimo tono.

Per le veraci fashioniste quando lo spazio non è abbastanza è il momento di sfoderare dalla cabina armadio le maxi bag, che in occasione dell’estate 2025 si sono tinte in stampe rigate, dalle nuance neutre o super allegre. Parola di Marni, ma anche di Gucci.

La borsa mare in rete

Per godere appieno delle meritate ferie ci vogliono lo spirito ma soprattutto gli accessori giusti, e le borse mare fanno senz’altro la propria parte. La più desiderata ed insieme stravagante dell’estate 2025? La borsa traforata, popolare in mille e una varianti – in tessuto, in mesh, in crochet o persino rigida – tutte pronte a rendere lo stile da bagnasciuga unico e riconoscibile: il viralissimo modello proposto da Chloé, ad esempio, è in plastica rigida, dal design geometrico a ricordare una griglia, il che lo rende perfetto allo scopo perché resistente alla sabbia e all’acqua.

Non si è fatta attendere molto, poi, la controproposta di Miu Miu che ha realizzato una borsa giochi da mare, rigorosamente traforata e sempre con manici rigidi ma in pelle. Non si tratta dunque semplicemente di un accessorio funzionale, concepito esclusivamente per contenere tutto l’occorrente da spiaggia, ma anche super cool, dal sapore vintage e dal piglio giocoso, qualora lo si desideri da elevare all’ennesima potenza grazie all’aiuto dei bag charms.

La borsa mare in denim

Oramai lo sappiamo: seppur non se ne sia mai effettivamente andato, il denim è recentemente tornato ad imperare tra le principali tendenze moda della calda stagione e lo ha fatto come grande classico contemporaneizzato. Rinnovata in lavaggi, finiture e finanche silhouette, la leggendaria tela Blue de Gênes vanta ancora il medesimo carisma del principio ma ha inaspettatamente acquisito un tocco futuristico a renderla irresistibile, riversandosi sulla figura intera. A volte letteralmente.

Accessorio imprescindibile di stagione è non a caso la borsa di jeans, dopo lungo tempo nuovamente al centro delle cronache fashion dai tempi delle sfilate parigine risalenti allo scorso ottobre. Alla sfilata prêt-à-porter di Chanel non era certo passata inosservata l’iconica maxi bag in tessuto matelassé, declinata con indiscutibile classe in chiave trés chic ma sicuramente contemporanea.

Non più solo da cucire in casa come un tempo, dunque: di lì in poi l’abbiamo vista diventare parte integrante delle collezioni dei grandi brand, in versione secchiello con logo, clutch e, per l’estate 2025, anche per il mare.

