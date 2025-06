Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Chloè Spring/Summer 2025 fashion show

Tutto d’un pezzo, emblema fatto tessuto – tendenzialmente lycra – di femminilità sofisticata e senza eccessi, versatile e super glamour da portare sia dentro che fuori dall’acqua: c’è chi dice che il costume intero stia lentamente riuscendo a spodestare i tanti due pezzi dal trono dell’abbigliamento da spiaggia. Se questo sia vero non lo sappiamo ancora, ma siamo senza dubbio coscienti di come questa estate sia severamente vietato non possederne almeno uno nel guardaroba. Sono le leggi del fashion a dirlo, e noi non siamo certo nessuno per venirne meno. Come rimediare, dunque? Informandoci a dovere in merito alle tendenze più calde della bella stagione 2025 sul loro conto.

Moda beachwear: i costumi interi di tendenza nell’estate 2025

Per quanto il fascino vivace e sfrontato dei bikini sia da ritenersi indiscutibile, non si può negare che i costumi da bagno interi negli ultimi anni abbiano saputo guadagnare terreno sul vasto panorama beachwear. Ma per quale motivo? Forse per la loro innata capacità di figurare donanti su chiunque, rimodellando le curve e contenendole ove necessario, forse perché sanno valorizzare la silhouette come nessun’altra alternativa esistente, di certo per l’impagabile sensazione che regalano: quella di sentirsi sempre a proprio agio sul bagnasciuga.

Sarebbe inoltre un errore grossolano non tenere conto della connaturale versatilità che essi vantano dalla loro parte: oltre a rendere chi li indossa l’incontrastata diva della spiaggia, i cosiddetti one-piece swimsuits possono essere tranquillamente indossati a mo’ di body, accanto ad una semplice camicia in cotone o di lino lasciata aperta ed uno shorts o una minigonna, per un rapido giro di commissioni pre-spiaggia oppure per pranzare nel ristorante vista mare del cuore. Al tramonto, invece, è sufficiente appena sovrapporvi un pareo per trasformare il look in un attimo, d’un tratto perfetto per godere appieno di eleganti aperitivi in riva.

Onnipresente nelle collezioni moda dedicate alle ultime calde stagioni, infatti, il costume intero non è ufficialmente più un semplice must-have periodico da sfoggiare solo ed esclusivamente in spiaggia: è proprio in passerella che si sono visti audaci ensemble a rendere protagonista il pezzo unico accanto a gonne e jeans dall’allure rilassata, come fosse un raffinatissimo body, da vestire dal mattino alla sera con grande disinvoltura.

Le proposte in vigore sono innumerevoli, ed affiancano al classico modello anni Novanta numerose varianti colore e texture: le tendenze odierne giocano con il taglio, scombinandone la tela stretch attraverso nodi, intrecci, vertiginose scollature ed aperture cut-out.

Costumi interi per l’estate 2025: 5 modelli da acquistare prima di subito

Versatile, elegante e, ora più che mai possiamo dirlo, senza tempo, il costume intero è un grande classico che torniamo ogni estate ad amare fortemente. Della silhouette rivoluzionaria degli albori resta traccia appena nelle linee aderenti che lo caratterizzano, attualmente enfatizzata da fantasie variopinte, design olimpionici ed aperture strategiche.

Per quanto concerne il capitolo colori, poi, accanto a modelli che fanno delle popolarissime tinte pastello il proprio tratto distintivo, spiccano i neutri nero e marrone. Tra texture lavorate e in tinta unita, sempiterne stampe floreali, modelli bandeau e sensualissimi cut-out, ecco di seguito svelati i 5 costumi da bagno interi da non lasciarsi sfuggire per l’estate 2025, tutti assolutamente a portata di click. Sentiamo di prometterlo: diverranno in men che non si dica i primi preziosi alleati fashion per trascorrere delle vacanze all’insegna del glamour più sfrenato.

Costume intero floreale, il più romantico sul bagnasciuga

È inutile: le stampe floreali non ci stancheranno mai. Prima di ogni altra cosa romantiche, ma anche allegre e sbarazzine, queste si rivelano sempre una scelta vincente da indossare, sì, persino sotto all’ombrellone.

Aveva un sapore dolcemente nostalgico il costume intero a fiori avvistato in pedana da Chloé, particolareggiato da tinte sature e macro peonie incorniciate da fiori turchesi più piccoli, a rievocare una di quelle carte da parati vintage che continueranno ad affascinarci per sempre. Un vero e proprio pezzo statement, che trascina sul bagnasciuga una leggera – nonché apprezzabilissima – brezza bohémien.

Fonte: Yamamay

Clicca qui per il costume intero in stampa floreale di Yamamay

Costume intero con cintura: la silhouette ringrazia

Tra le fashion addicted vi è tuttora chi, scettica, ritiene il costume intero un capo sin troppo semplice e difficilmente personalizzabile, non inclusivo.

Un grosso abbaglio, questo: basta infatti un semplice dettaglio, una cintura in questo caso, per segnare la storia ed anche il punto vita, tutto in un colpo solo, regalando armonia e grazia alla silhouette. Provare per credere. Nel caso, chiedere a Tory Burch.

Fonte: Yamamay

Inizia a provarci con il costume intero con cintura di Yamamay

Comode e sensuali grazie al costume intero con cut-out (o bandeau)

Nemico giurato della tintarella, primo eletto in quanto a sexyness: il costume intero bandeau, ovvero quel modello contrassegnato da sensuali aperture e fasce che disegnano il corpo e lo rimodellano, è l’attuale re della spiaggia. Il giusto compromesso per indossarlo senza incorrere in fastidiosi effetti collaterali? Prenderlo in considerazione dopo una prima abbronzatura, come furbo cambio al calar del sole o come punto focale di un ricercatissimo look da sera.

Erano geometrie posizionate ad arte quelle che rivelavano la pelle nuda sui modelli Miu Miu scorsi in passerella, dotati di spalline sottili e scollatura generosa. A colpire altrettanto è stata anche la proposta firmata La Reveche, con le particolari aperture affiancate da applicazioni floreali.

Fonte: Yamamay

Trovi qui il costume intero con cut-out di Yamamay

Costume intero nero, il classico intramontabile che non può mancare

Per tutte coloro che ancora non sentono di avere sufficiente confidenza con i costumi interi, la soluzione potrebbe essere puntare sulla variante più classica esistente: quella in nero. Un concentrato di eleganza che non conosce il tempo che scorre, da Tory Burch a Coco Chanel, e persino nella sua versione più basic.

In grado di catturare l’attenzione di tutta la spiaggia con la sua eleganza senza sforzo, il costume intero nero può essere indossato anche a bordo piscina sotto ad un abito vedo-non vedo o addirittura in città, con sopra una camicia dalla vestibilità oversize.

Fonte: Zara

Clicca qui sopra per il costume intero nero di Zara

Costume intero sgambato in colori pop, l’alternativa divertente

Oramai si sa, oltre ad essere alla moda il desideratissimo one-piece è il modello più adatto per chi desidera slanciare la figura. A tal proposito, le coloratissime proposte per l’estate 2025 dei grandi designer – Versace, Missoni e Pucci su tutti – si rifanno all’iconico stile Baywatch, a strizzare l’occhio ancora una volta allo scenario fashion anni Novanta.

Proprio come un bikini, il suo fine è quello di scoprire il corpo ma nel modo più strategico possibile: una profonda scollatura sulla schiena ed un taglio sgambatissimo sono tutto quello che serve per allungare efficacemente la silhouette.

Fonte: Zara

Un click per avere il costume intero arancione di Zara