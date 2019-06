5 consigli utili per avere un’abbronzatura rapida e perfetta

editato in: da

Con l’estate che si avvicina, tutti hanno il sogno di ottenere un’abbronzatura rapida e perfetta, ma quali sono i trucchi per abbronzarsi velocemente? Ce ne sono molti, primo tra tutti il consumo di cibi che contengono melanina, ma non dimenticare che esistono prodotti che lavorano come attivatore di abbronzatura. Attenzione però a non cadere nella trappola dei falsi miti legati all’abbronzatura, che rischiano di creare danni alla tua salute.

I cibi che aiutano ad abbronzarsi velocemente

Per avere un’abbronzatura perfetta aiuta consumare alcuni alimenti, che vengono definiti cibi abbronzanti. Per abbronzarsi velocemente ti consiglio di inserire nella tua dieta alimenti che contengano un attivatore di melanina, come il betacarotene, sempre presente in tutti i cibi di colore rosso o arancione. Altri aiuti per abbronzarsi rapidamente vengono da:

radicchio, cicoria, lattuga, broccoli, cavoli e cavolfiori;

frutta rossa;

peperoni e pomodori.

Per sfruttare al massimo il potere abbronzante di questi alimenti ti consiglio di cuocerli il meno possibile, per mantenerne inalterato il potere. Una bella insalatona sarà gustosa e abbronzante! Ricordati però di non eccedere nel consumo, se non vuoi diventare anche tu del colore di una carota. Non ti piacciono le insalate? Un’alternativa è quella di cuocere questi alimenti al vapore, aggiungendo un filo d’olio extravergine a fine cottura.

Prodotti e integratori per abbronzarsi velocemente

Come abbronzarsi velocemente, usando prodotti solari o integratori? Nel caso degli integratori, dovrai iniziare a assumerli qualche mese prima di iniziare a esporti al sole, di solito due, e continuare poi per tutta l’estate. Per quanto riguarda i solari, potrai scegliere tra moltissimi prodotti, di varia consistenza, dagli spray alle creme, dagli oli agli stick. Di nuova generazione e molto apprezzati sono i gel, facili da assorbire e con una consistenza fresca. Scegli il prodotti migliori per un’abbronzatura sana, cercando quelli che si adattano al tuo tipo di pelle e con un fattore di protezione adeguato.

Come ottenere una bella e sana abbronzatura in viso

La pelle del viso è delicata e devi ricordartelo sempre quando cerchi un modo per abbronzarsi velocemente. Scegli un solare con un fattore di protezione alto, che ti permetterà di ottenere un bel colorito e di mantenere a lungo l’abbronzatura. I fattori consigliati sono 50 per le pelli più chiare e 30, per chi è già abbronzato. Per le signore un utile consiglio: mai esporsi al sole truccate, perché questo potrebbe essere causa della comparsa delle antiestetiche macchie.

Come mantenere un’abbronzatura perfetta

Tutta la fatica fatta per ottenere una bella abbronzatura non deve andare sprecata in breve tempo. Per far durare l’abbronzatura è importante mantenere, una volta finite le vacanze, la stessa dieta pre-esposizione e bere molta acqua. Una doccia fatta con prodotti troppo aggressivi potrebbe farti tornare bianchiccio, quindi usa un doccia gel idratante e evita il bagno nella vasca. Quando ti asciughi fallo con delicatezza e non strofinare troppo. Usa anche burro di karitè come doposole e la tua abbronzatura durerà a lungo.