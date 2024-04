Fonte: iStock Photo Acceleratori di abbronzatura, quali usare

Riuscire ad avere un colorito sano e dorato è un lavoro lungo e minuzioso dove, ovviamente, non possono mancare gli acceleratori di abbronzatura, veri e propri alleati di bellezza che preparano la pelle all’esposzione ai raggi del sole riducendo il rischio di eritemi e scottature (usando sempre e comunque un’adeguata protezione solare).

Che siano da assumere per via orale, come gli integratori, o da applicare per via topica, come oli abbronzanti e creme, questi prodotti sono a base di beta-carotene e vitamine che promettono un’abbronzatura più rapida, duratura, sicura e uniforme.

Acceleratore di abbronzatura sì, ma aggiungi la protezione

Un aspetto da non sottovalutare degli acceleratori di abbronzatura è che ci permettono anche di ridurre la possibilità di scottature, questo però non significa che possano bastare da soli.

Infatti devono essere sempre accompagnati da una buona protezione solare, magari con SPF 30 o 50, e un’esposizione corretta evitando le ore più calde durante le quali i raggi solari sono più diretti e, quindi, più pericolosi.

Acceleratori di abbronzatura: integratori da assumere per via orale

Ci sono tantissime tipologie di acceleratori di abbronzatura in commercio. Tra i più usati non possono mancare gli integratori da assumere per via orale. Una soluzione facile e veloce per prepararsi alla tintarella e per mantenerla più a lungo. Ovviamente nessun prodotto sostituisce una buona protezione solare in crema, che va applicata ogni giorno, anche quando il cielo è nuvoloso.

Tra i prodotti da provare c’è l’integratore Soleil, un bronze booster da assumete prima, durante e dopo l’esposizione ai raggi del sole. Viene venduto in confezioni da 80 capsule che, grazie agli ingredienti che contengono, non solo preparano la pelle, ma accelerano il raggiungimento di un colorito dorato e lo mantengono a lungo.

Si tratta di un prodotto ricco di betacarotene, prezioso alleato per proteggersi dalle scottature e di contrastare l’insorgenza dei radicali liberi.

Offerta Soleil Bronze Booster Integratore alimentare ricco di betacarotene

È vegan e senza additivi artificiali Beta – Carotin di Vegavero: 100 per 100 naturale contiene estratto di carota di alta qualità e vitamina A. In ogni capsula vi sono 7mg di betacarotene. Ogni confezione contiene 180 capsule, che bastano per sei mesi. Infatti, viene consigliata l’assunzione di una pastiglia al giorno.

Offerta Beta – Carotin di Vegavero Integratore 100 per 100 naturale vegano

Nutracle Betecarotene propone una confezione che contiene 80 perle da 438 mg, oltre ad aiutare nella tintarella, il beta carotene è precursore della vitamina A che aiuta la vista e il sistema immunitario. Questo prodotto è completamente naturale ed è adatto a vegetariani, inoltre è provo di glutine e lattosio. Va presa una perla al giorno.

Nutracle Betecarotene Privo di glutine e lattosio, è un prodotto naturale adatto ai vegani

Bears with benefits, infine, propone Golden Goddess Tan Vitamin: si tratta di pastiglie gommose a forma di orsetto e prive di zucchero, antiossidanti con vitamina C, E, betacarotene, calcio e rame. Per una pelle dorata, ma anche protetta dai radicali liberi. Vanno assunti due orsetti al giorno.

Golden Goddess Tan Vitamin Orsetti gommosi per un colorito dorato e una pelle protetta dai radicali liberi

Favorire l’abbronzatura con le creme e gli spray

Oltre agli integratori esistono anche validi prodotti da non assumere per via orale, ma da spalmare con un delicato massaggio sul corpo. Per regalarsi una coccola quotidiana e, al tempo stesso, un colorito sano.

Australian Gold propone Bronzing Accelerator con aloe vera, vitamina E e tea tree oil. Non unge la pelle e la lascia morbida al tatto. Ovviamente se ci si espone al sole va usato insieme a una protezione solare adatta al proprio incarnato.

Offerta Australian Gold Bronzing Accelerator Da spalmare sul corpo contiene aloe vera, vitamina E, tea tree oil

Choco, invece, è l’acceleratore di abbronzatura di Cocosolis. Si tratta di un prodotto biologico che contiene vitamina E. Nota aggiuntiva: lascia sulla pelle un profumo gustoso di cioccolato. Non solo aiuta a ottenere l’abbronzatura che si desidera, ma restituisce una pelle idratata, morbida ed elastica. Può essere utilizzato tutto l’anno, l’applicazione ottimale è dopo la doccia.

Offerta Choco di Cocosolis Profuma di cioccolato e lascia la pelle morbida e idratata

Shine Brown di Byrokko si può utilizzare sia sotto i raggi del sole sia per una sessione di lettino, contiene ingredienti naturali ed è adatto a ogni tipologia di pelle. Idrata e nutre, mentre ci aiuta a ottenere un’abbronzatura più intensa e durevole, oltre che dall’aspetto naturale. Al suo interno vi sono olio di carota, olio extra vergine di oliva, olio di noce e burro di cacao.

Shine Brown di Byrokko Per un’abbronzatura intensa, naturale e duratura. Contiene ingredienti naturali

Biopoint, infine, propone Latte spray sublimante con spf 20 che accelera l’abbronzatura, idrata e protegge. Si può applicare circa 30 minuti prima dell’esposizione ai raggi solari per poi ripetere nell’arco del tempo.

Offerta Latte spray sublimante di Biopoint Accelera l’abbronzatura e contiene anche un fattore di protezione solare 20

