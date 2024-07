I migliori solari corpo estate per una tintarella perfetta

La crema solare è un accessorio indispensabile per le vacanze estive, da non dimenticare mai: ecco quali sono le migliori per avere una tintarella da sogno

Fonte: iStock Le migliori creme solari per il corpo

Prima di partire per le vacanze estive, al momento di fare la valigia, è fondamentale preoccuparsi della protezione solare da portare con sé: bisogna infatti scegliere il prodotto giusto, per non rischiare di rovinarsi il viaggio con qualche scottatura fastidiosa – che può persino rivelarsi un vero e proprio pericolo per la salute. Anche se siete già abbronzate, è bene continuare a proteggersi con creme dall’SPF più adatto per la vostra pelle. Vediamo come scegliere il solare corpo migliore e quali sono i prodotti da acquistare subito.

I migliori solari corpo per l’estate

Quest’anno volete regalarvi un’abbronzatura perfetta e duratura? Il segreto sta nello scegliere la crema solare giusta (e non cadere nell’errore di non metterla, anche se avete già la pelle abbastanza scura). In commercio se ne trovano tantissime, ciascuna adatta ad un tipo di pelle diverso: sembra davvero impossibile fare la scelta migliore, ma con un po’ di attenzione troverete il prodotto migliore per le vostre esigenze. Dovrete controllare non solo l’SPF (fattore di protezione solare), ma anche la capacità di filtrare sia i raggi UVB che i raggi UVA e, naturalmente, la texture che maggiormente vi fa sentire a vostro agio. Ecco una selezione dei migliori solari corpo per questa estate.

Rilastil SPF 50+, per pelli sensibili

Iniziamo da una protezione solare molto alta, adatta soprattutto alle carnagioni chiarissime e a chi soffre di pelle sensibile: Rilastil Sun System Spray Corpo 50+ è un’emulsione dalla texture estremamente leggera, che si assorbe in un attimo e idrata a fondo la pelle. Applicata circa 30 minuti prima dell’esposizione al sole, protegge a lungo dai raggi UVA e UVB, anche dopo essere stati in acqua. Inoltre il formato spray è davvero comodo per non ungersi le mani.

Equilibra SPF 50+, il comodo formato viaggio

Anche Equilibra Aloe Crema Solare 50+ protegge la pelle dai raggi del sole, prevenendo la formazione di eritemi e fastidiose scottature solari. La sua formulazione è arricchita con complesso idratante naturale, olio di argan, olio di cocco e burro di karitè, vitamina C, vitamina E ed Aloe vera: tutti gli ingredienti aiutano a lenire e rinfrescare la cute, offrendo una protezione adeguata in ogni occasione. Il prodotto è venduto in formato viaggio, perfetto da mettere in valigia.

Biopoint SPF 30, l’ideale per le vacanze estive

Passiamo ad una protezione alta, da scegliere in caso di pelle chiara e capelli biondi o castani (meglio se dopo la prima esposizione al sole). Biopoint Latte Solare Corpo Sublimante 30 ha una formulazione che si assorbe facilmente e protegge dai raggi UVA e UVB, rallentando anche il naturale processo di invecchiamento cutaneo. Applicato frequentemente sulla pelle, è ottimo anche per accelerare e potenziare l’abbronzatura.

Piz Buin SPF 30, per proteggere e idratare

Una marca, una garanzia: Piz Buin Moisturising Sun Lotion 30 è una protezione solare molto idratante, che lascia la pelle liscia e morbida come la seta. Contiene l’antiossidante FEVERFEW PFE, che è stato dimostrato prevenire l’invecchiamento precoce cutaneo causato dall’esposizione solare. La lozione si spalma in un attimo e viene assorbita facilmente dalla pelle, inoltre è resistente al sudore e all’acqua.

Prep SPF 20, arricchito con vitamina E

Se cercate una protezione intermedia, adatta alle pelli un pochino più scure o già abbronzate, Prep Latte Solare Dermoprotettivo 20 potrebbe fare proprio al caso vostro. Protegge dai raggi UVA e UVB, inoltre garantisce una pelle morbidissima e idratata già dalla prima applicazione. La sua formula è arricchita con vitamina E, dalle note proprietà antiossidanti: è l’ideale per rallentare il foto-invecchiamento cutaneo.

Hawaiian Tropic SPF 20, un profumo inebriante

Un altro prodotto da provare assolutamente è Hawaiian Tropic Dry Spray Oil 20: la texture oleosa è incredibilmente asciutta e non unge, assorbendosi in un attimo. Fornisce un’ottima protezione solare per pelli medio-chiare, inoltre è resistente all’acqua e al sudore. Perché scegliere questo spray solare? È perfetto per voi se amate la profumazione inebriante del cocco, che regala sensazioni esotiche e tipicamente estive.

Nivea Sun SPF 15, per una pelle idratata

Capelli scuri e carnagione già abbronzata? Potete tranquillamente scegliere una protezione più bassa, come quella offerta da Nivea Sun Protect & Hydrate 15: il latte solare, efficace contro i raggi UVA e UVB, protegge dalle scottature e dall’invecchiamento precoce. La formulazione è arricchita con vitamina E antiossidante, per rispettare il microbioma cutaneo. Una volta applicata, la crema idrata e nutre la pelle per ben 48 ore.

Angstrom SPF 15, leggerissimo sulla pelle

Un’altra protezione bassa è quella di Angstrom Protect Latte Solare Spray Idratante 15, che è perfetto anche nelle aree più sensibili ed è dermatologicamente testato. I filtri solari UVA e UVB proteggono la cute dal sole e la mantengono idratata a lungo. Inoltre, la formula Total Tanning System aiuta ad accelerare l’abbronzatura e a prolungarne la durata nel tempo. Il latte solare spray è poi davvero comodo, perché ha una texture leggerissima e assolutamente non grassa.

Bilboa SPF 10, per un’abbronzatura perfetta

Infine, qualche consiglio per le pelli molto scure, olivastre e già abbronzate: Bilboa Carrot Plus 10 è un latte abbronzante che abbina, ad una leggera protezione solare, il suo complesso basato sul beta-carotene per attivare la naturale pigmentazione della pelle. In questo modo, sarà possibile avere un colorito più uniforme e dorato, che dura davvero a lungo. Senza contare la sua profumazione, che ricorda l’estate.

Australian Gold SPF 6, tintarella assicurata

Per un’abbronzatura ancor più durevole, Australian Gold Instant Bronzer 6 è lo spray a bassissima protezione che riduce i danni dei raggi solari mentre aiuta il corpo ad assumere un colorito uniforme perfetto. Contiene vitamina E per proteggere dai radicali liberi e oli naturali che idratano la pelle più a lungo. Inoltre la formulazione è arricchita con aloe vera, per lenire naturalmente e rinfrescare la cute.

Come scegliere la protezione solare

Se non sapete districarvi bene tra l’infinita quantità di solari presenti in commercio, ci sono alcune semplici regole che possono aiutarvi nel fare l’acquisto migliore. Innanzitutto, fate attenzione al fattore di protezione solare (SPF) che fa al caso vostro: per trovare quello giusto, dovrete far riferimento al vostro fototipo di pelle. Se avete una pelle molto chiara, tendente ad avere lentiggini, con capelli rossi o biondi, avrete bisogno di una protezione molto alta (50+). Per pelli chiare e capelli castani o biondi un po’ più scuri, va bene la protezione alta (tra 50+ e 30).

Se avete una carnagione chiara ma non troppo sensibile e capelli castani, via libera ad una protezione media (tra 25 e 15). Solo in caso di pelle olivastra o scura e capelli neri, potete optare per una protezione bassissima (tra 10 e 6). A prescindere dalla vostra carnagione, anche una volta abbronzate ricordate di usare la crema, riducendo l’SPF in base alle esigenze. Controllate poi che il solare sia in grado di schermare sia i raggi UVB che i raggi UVA, verificando infine la presenza di ingredienti quanto più possibile naturali, che non siano allergizzanti.

