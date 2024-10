Ancora una sfilata di star alla Mostra del Cinema di Roma, giunta alla sua 19esima edizione. Un ricco red carpet presso l’Auditorium Parco della Musica, dove spicca di certo il, abituata a provocare attraverso ciò che indossa e ciò che sceglie di lasciare volutamente nell’armadio. Sul red carpet per, dark comedy dal ricco cast, che la vede al fianco anche di Bella Thorne, Lenny Kravitz, Paris Hilton, John McEnroe e Gus Van Sant, tra gli altri. Copricapo bianco in linea con la lunga gonna che oscura totalmente le sue calzature. Pochette nera e bianca, a completare il gioco di colori e richiamo cromatico anche sulla giacca di una tuta Adidas, bianca e blu, che è la vera protagonista dell’outfit. La zip è infatti chiusa in maniera tale da coprire unicamente il collo. Protetta dagli spifferi di Roma nella zona alta, ha lasciato completamente in vista petto e ventre, per unche le ha regalato numerosi scatti. Il tutto corredato da un trucco molto anni ’90, con palpebre celeste pastello. Voto 5.