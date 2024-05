Fonte: ANSA Miranda Kerr (ma non solo) usa questi solari: provali anche tu

Impalpabile, con una protezione molto alta e amatissima dalle celeb: la crema solare per il viso migliore è davvero un best seller ed è il prodotto giusto per affrontare la bella stagione (ma anche il resto dell’anno come base per il make – up).

Si chiama Isdin Fotoprotector Fusion Water color ed è un alleato immancabile per chi vuole coccolare e proteggere il proprio viso dall’aggressività dei raggi solari. Non stupisce, quindi, che questa linea di solari sia utilizzata anche dalle star: dall’italiana Valentina Ferragni, alla top model Miranda Kerr, senza dimenticare l’attrice di Hollywood Lindsay Lohan.

Ha un prezzo accessibile a tutti e garantisce una protezione ad ampio spettro dai raggi UVA e dai raggi UVB. Tutti gli ottimi motivi per cui è un vero must have.

La crema solare viso di cui non potrai fare più a meno

Mai più senza Isdin Fotoprotector Fusion Water color, la crema solare viso con protezione 50: un concentrato di benessere, ma anche un prodotto con una texture ultraleggera e adatto a tutte le tipologie di pelle. Perfetto in spiaggia, ma anche nella beauty routine quotidiana. Basterà stendere sul viso un po’ di prodotto, prima di procedere con il make-up, e la pelle del viso sarà protetta da una barriera invisibile e che si assorbe con facilità.

Isdin Fotoprotector Fusion Water color Protezione solare colorata dalla texture leggera e che si assorbe velocemente

Da usare quotidianamente, deve diventare un vero e proprio must have della beauty routine e per chi vuole proteggersi con un prodotto che è caratterizzato da un’ottima tollerabilità cutanea e da un ridotto impatto ambientale.

Le recensioni sono entusiastiche e la Isdin Fotoprotector Fusion Water color è un best seller del settore, la sua peculiarità è quella di donare un leggero colorito alla pelle, si trova infatti in tre tonalità diverse light, medium e bronze per uniformare la pelle anche senza bisogno di trucco. Il finish è naturale e si assorbe molto velocemente.

Il risultato? Si è bellissime senza bisogno di make-up e si protegge la propria pelle con un fotoprotettore perfetto per l’uso quotidiano.

La linea di creme solari amatissima dalle celeb

Isdin ha dato vita a una linea di creme solari davvero amatissima dalle celeb di tutto il mondo. In Italia, ad esempio, viene utilizzata da Valentina Ferragni che di recente – durante una vacanza al mare – si è mostrata mentre utilizzava due prodotti del marchio: la Fusion Water Magic SPF 50 e Fotoprotector Invisible Stick SPF 50. Se la prima è per il viso, il secondo è perfetto per il resto del corpo: non lascia aloni, ma si stende e assorbe con facilità. Hanno entrambi una protezione solare molto elevata: per una tintarella sana.

All’estero, invece, questa linea è utilizzata da star del calibro di Miranda Kerr e Lindsay Lohan. A quanto pare la top model aveva spiegato di utilizzare la protezione leggermente colorata a Glamour, stessa cosa l’attrice che aveva rivelato la propria beauty routine in un post pubblicato su Instagram.

Senza dubbio questi prodotti hanno tantissimi vantaggi, oltre alla protezione ad ampio spettro, infatti, si adattano a ogni tipologia di pelle e hanno una texture leggera che si assorbe velocemente, lasciando l’incarnato idratato ma non appiccicoso. I prodotti perfetti per prepararsi alla bella stagione, ma da avere con sé anche il resto dell’anno.

