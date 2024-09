La visita di Matilde del Belgio a Liège per commemorare i caduti della seconda guerra mondiale. La sovrana ha scelto, per l'occasione, un look total black

Fonte: Getty Images Matilde del Belgio

Matilde del Belgio è stata protagonista di un evento molto importante, il 9 settembre 2024, data dedicata, nel paese europeo, alla memoria della liberazione dalla dominazione nemica durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare, la commemorazione degli eventi importanti del passato belga, hanno avuto luogo nella cittadina di Liège, che ha riottenuto l’agognata libertà proprio nel settembre 2024, grazie all’intervento dell’esercitato americano.

La cerimonia ha avuto luogo nel cimitero del territorio municipale e, per un’occasione così importante e dolorosa, la Regina ha scelto un look rigoroso, ma pur sempre elegante e originale. La sovrana, infatti, ha saputo accompagnare l’outfit, completamente nero, con dei dettagli che ne arricchivano l’insieme.

Matilde del Belgio, il tessuto prezioso del look total black

Matilde del Belgio ha dimostrato, diverse volte, di saper scegliere il look più giusto per ogni occasione pubblica, che la vede come protagonista. Anche di recente, infatti, la sovrana ha scelto un outfit completamente nero, per visitare il cimitero di Liège, dedicato ai caduti della seconda guerra mondiale. Il colore perfetto per l’occasione celebrativa, declinato in un coat dress, che non mancava, però, di personalità.

Fonte: Getty Images

Già la stoffa stessa, scelta per creare il vestito, ne arricchiva l’insieme, visto che era in broccato e presentava delle naturali linee geometriche in rilievo. La creazione era di Carolina Herrera ed era chiusa in vita da un cinturone, nello stesso tessuto, che esaltavano la figura della sovrana. Matilde del Belgio ha accompagnato l’abito con delle calze poco velate, delle semplici décolleté, una mini bag e un paio di guanti, tutti nella stessa tinta del coat dress.

Matilde del Belgio illuminata dai gioielli

Matilde del Belgio ha voluto ricordare il dolore della Seconda Guerra Mondiale e la gioia della fine del conflitto, visitando Liège e, in particolare, il posto dove riposano le salme di 419 persone uccise dalle forze nemiche. La cittadella, infatti, venne utilizzata, durante la guerra, come luogo di detenzione ed esecuzione di coloro che si univano alla resistenza belga.

Fonte: Getty Images

L’abito nero della Regina, indossato per quest’occasione così importante, è stato accompagnato da un delizioso copricapo, che presentava una falda larga ed era abbellito da un fiocchetto, posto sul lato destro. L’outfit tutto giocato sul colore scuro, per rispetto a quanto successo in quei luoghi storici, è stato illuminato, però, dai gioielli scelti da Matilde del Belgio. La sovrana, infatti, ha indossato un’evidente spilla sulla spalla destra, che dava luce a tutto l’insieme. Il gioiello aveva forma ovale con quelle che sembravano due frecce sui lati. Matilde del Belgio ha dato un ulteriore punto di luce alla sua figura con un paio d’orecchini con pendente di perla.

Non ha potuto accompagnare la sovrana nell’impegno ufficiale, re Filippo, che ha avuto un imprevisto di carattere fisico. Il sovrano, infatti, è dovuto restare Palazzo perché un po’ malato, come annunciato il giorno precedente dal suo entourage. Non è stato specificata, però, la tipologia di malattia che affligge la testa coronata. In ogni caso, la Regina Matilde del Belgio ha saputo sostituire brillantemente il marito, facendo omaggio, nel migliore dei modi, all’importante luogo di memoria.