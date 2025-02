Matilde del Belgio ha sfoggiato di recente una gonna in pelle burgundy con un taglio dritto. Anche Letizia di Spagna aveva scelto di mostrarsi con una gonna in pelle rossa di recente

Fonte: IPA Matilde del Belgio

Matilde del Belgio è tornata da poco da un viaggio di stato in Costa Rica e ha subito ripreso i suoi impegni reali, recandosi in visita al College Matteo Ricci di Anderlecht. Per l’occasione la Regina ha indossato un look dall’allure rock, declinato in una colorazione davvero di tendenza negli ultimi tempi: il burgundy.

La sovrana del paese europeo ha scelto per il suo appuntamento ufficiale una gonna in pelle con spacco nella particolare sfumatura trendy, abbinata a una blusa in tinta. Durante la sua visita ufficiale, Matilde del Belgio si è lasciata andare a saluti e strette di mano con i suoi sudditi.

Matilde del Belgio, la gonna in pelle con spacco

Matilde del Belgio è sempre attenta a scegliere dei look estremamente eleganti ma che sappiano, in ogni caso, dimostrare anche una certa personalità. La sovrana, anche di recente, ha fatto vedere il suo stile inconfondibile, in occasione di una sua visita a una scuola collocata nella zona sud-ovest del paese europeo. Per l’occasione la Regina ha scelto di essere trendy, optando per il colore burgundy.

Per la sua visita alla scuola secondaria, infatti, Matilde del Belgio ha indossato una gonna in pelle nella speciale sfumatura di rosso e una blusa abbinata.

Fonte: IPA

La gonna scelta dalla Regina aveva un taglio dritto e seguiva le sue forme, presentando anche uno spacco profondo sulla sua gamba sinistra. La maglia indossata dalla sovrana aveva il collo alto e le maniche lunghe con la parte finale a sbuffo ed era portata all’interno della gonna. Il look era arricchito da una cintura in tinta e da una borsa di dimensioni contenute sempre in pelle.

Ma Matilde del Belgio ha coordinato alla colorazione dei suoi indumenti quello scelto per gli accessori che ha portato con sé. La Regina ha indossato, infatti, anche delle scarpe décolleté burgundy e un paio d’orecchini in tinta dal taglio verticale. La sovrana non ha sfoggiato, ancora una volta, la sua amata pettinatura leggermente mossa sulle punte e con ciuffo sul lato sinistro.

Matilde del Belgio e Letizia di Spagna, il look simile

Matilde del Belgio ha deciso di accendere il suo ultimo look, indossando una gonna in pelle con spacco in un colore di tendenza, il burgundy. Ma anche Letizia Ortiz ha fatto una scelta di stile simile, mostrandosi in pubblico di recente con una gonna midi in pelle dal taglio stretto, color rosso cotto. La Regina spagnola ha ceduto, a sua volta, al fascino del burgundy, accompagnando l’indumento in pelle con un paio di scarpe col tacco basso in questa tonalità di tendenza.

Fonte: IPA

La sovrana iberica non ha, però, coordinato la gonna con una blusa nella stessa tonalità di rosso, anzi ha scelto un top colorato a maniche lunghe, caratterizzato dall’accostamento di diverse tinte: il nero, il fucsia, il rosso e il bianco.

Ma le due sovrane europee non sono state le prime a effettuare questa azzeccata scelta di stile. In passato, infatti, anche Meghan Markle ha presenziato a un evento ufficiale della Corona Inglese con una gonna midi in pelle di colore rosso.