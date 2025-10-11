Matilde del Belgio, chic con look bianco e bronzo e gioiello sorprendente

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Matilde del Belgio

Matilde del Belgio dimostra, in ogni sua uscita pubblica, di avere un gusto raffinato in fatto di look. La prima donna della nazione del centro Europa, infatti, si mostra ai suoi sudditi sempre con degli outfit estremamente eleganti e dal design classico ma, a volte, perfeziona il suo stile con dei dettagli originali e sorprendenti. Così è stato anche di recente quando la Regina del paese europeo ha visitato una scuola per promuovere la difesa della salute mentale dei più giovani con un coordinato raffinato, accompagnato da dei dettagli color bronzo.

Ma Matilde del Belgio ha scelto d’indossare anche un gioiello che catturava l’attenzione di tutti. Si trattava, infatti, di un importante anello con zaffiro centrale e diamanti, che ricordava molto l’iconico prezioso che appartiene adesso a Kate Middleton e, precedentemente, era di proprietà di Lady Diana Spencer.

Matilde del Belgio, il look chic

Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale e molti esponenti delle diverse case reali europee hanno deciso di occuparsi di quest’importante problematica e di far sentire la propria voce con la loro presenza a degli eventi che si occupavano di questa particolare tematica. Tra questi anche Meghan Markle e Harry d’Inghilterra, che hanno anche ricevuto un premio per la loro attività benefica in quest’ambito.

Come annunciato dalla Casa Reale del paese del centro Europa, anche Matilde del Belgio ha deciso di promuovere una campagna a riguardo, visitando una scuola per parlare di bullismo: “In Belgio, molti studenti affrontano il bullismo. Quest’anno, la regina sostiene la campagna HOPE della RTBF, che sta combattendo il bullismo a scuola”.

In particolare la Regina ha deciso di visitare un istituto scolastico a Ixelles per sentire in prima persona le problematiche dei giovani alunni: “Questo 10 ottobre, Giornata internazionale della salute mentale, ha visitato una scuola a Ixelles per parlare con gli studenti delle loro esperienze di bullismo. La Regina ha anche parlato con insegnanti e genitori delle iniziative messe in atto per promuovere un clima scolastico caldo e sicuro, dove ogni bambino possa prosperare”.

IPA

Matilde del Belgio ha scelto per l’occasione un look davvero elegante e professionale. La Regina, infatti, ha indossato un completo, composto da pantalone e giacca bianchi che accompagnava con raffinatezza la sua figura. Il pantalone del coordinato aveva un taglio ampio e dritto, mentre il capospalla era arricchito da una sciarpa nello stesso tessuto.

Matilde del Belgio ha completato il suo look con una blusa dal colore davvero vivace. Si trattava, infatti, di un capo d’abbigliamento bronzo con dettagli in oro e, questa particolare sfumatura di colore, era ripresa anche nelle scarpe col tacco, che la sovrana ha scelto d’indossare.

L’anello di Matilde del Belgio

Matilde del Belgio ha voluto promuovere delle iniziative a protezione della salute mentale dei più giovani e, per la visita a una scuola, ha voluto impreziosire il suo look con un gioiello colorato e sorprendente. Si trattava, infatti, di un anello con un grande e luminoso zaffiro centrale, circondato da dei piccoli diamanti.

IPA

Il prezioso ricordava nel design un altro gioiello molto importante: l’anello di fidanzamento di Kate Middleton e della suocera Lady Diana che, anche se caratterizzato da una pietra dal colore più profondo e dalle dimensioni più grandi, era molto somigliante a quello posseduto dalla prima donna del Belgio.