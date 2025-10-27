Matilde del Belgio in visita dal Papa copia Camilla? La mantilla preziosa

Matilde del Belgio ha scelto un look completamente bianco per la sua visita a Papa Leone. La Regina ha, però, ricordato vagamente la collega inglese Camilla

IPA Matilde del Belgio

Dopo Re Carlo e la Regina Camilla, anche i sovrani del Belgio hanno deciso di far visita a Papa Leone XIV, nella giornata del 27 ottobre 2025. La pagina ufficiale della Casa Reale, infatti, ha raccontato il viaggio di stato dei sovrani nella Città del Vaticano per porgere i propri omaggi al pontefice.

Matilde del Belgio ha avuto la possibilità d’indossare il bianco davanti al Santo Padre, visto che può godere di un particolare privilegio che solo le regine di un regno cattolico possono sfoggiare. La sovrana del paese europeo ha mostrato tutto il suo charme, mostrandosi con un abito candido e una mantilla di pizzo dello stesso colore.

Matilde del Belgio, il look bianco

Matilde del Belgio è una delle Regine europee più impegnata in eventi pubblici per la Corona del paese europeo e, ogni volta, sa selezionare dei look estremamente eleganti. Così è stato anche di recente quando la sovrana ha accolto a Palazzo Reale il Presidente italiano Sergio Mattarella e, in suo onore, ha ospitato un Banchetto di Stato.

Dopo quest’importante evento Matilde del Belgio e suo marito Re Filippo hanno deciso di rendere omaggio al Santo Padre, volando a Roma per un’udienza privata con lui, come svelato dalla pagina social ufficiale della Monarchia Belga. “Il Re e la Regina vengono ricevuti da Papa Leone XIV in Vaticano”.

IPA

Il post del Palazzo Reale era accompagnato da foto che mostravano la Regina Matilde in tutta la sua eleganza con un look total white, come l’etichetta prescrive in questi casi. La sovrana del Belgio ha infatti indossato un candido abito al ginocchio con la parte superiore aderente e la gonna ampia a pieghe. Il vestito era arricchito da una cintura in vita e da una scollatura a portafoglio, che rendevano l’insieme più ricercato.

Matilde del Belgio, la mantilla ricamata

I reali di tutto il mondo e i rappresentanti dei diversi governi includono spesso nelle loro agende annuali un’udienza con il Papa, per rendergli omaggio e ascoltare le sue parole. Così è stato di recente anche per la Regina Matilde e Re Filippo del Belgio, che si sono recati in Vaticano il 27 ottobre 2025. Per l’occasione, l’outfit della Regina belga ha ricordato un po’ quello indossato da Camilla d’Inghilterra, pochi giorni prima, nella sua visita ufficiale da Papa Leone XIV.

Come la collega inglese, anche Matilde del Belgio ha scelto di coprirsi il capo con una mantilla. L’accessorio della Regina dell’Europa centrale era però in pizzo bianco e presentava ricami floreali. La sovrana ha completato il look elegante con un paio di scarpe color carne dalla punta leggermente affusolata e tacco medio.

La Regina Camilla, invece, nella sua udienza personale con il Papa aveva sorpreso tutti con una mantilla nera trasparente, arricchita da un giro di foglie in tinta.