Kate Middleton, la storia del Castello di Bianello che s’illumina di rosso per lei

Kate Middleton è stata ospite di una cena blindatissima a Quattro Castella e in suo onore il maniero di Matilde di Canossa si è illuminato di rosso

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images e 123RF Kate Middleton e Castello del Bianello

Durante il suo viaggio a Reggio Emilia, Kate Middleton è stata ospite a una cena blindatissima presso la tenuta Venturini Baldini e per rendere omaggio il famoso castello di Bianello si è illuminato e colorato di Rosso Matilde.

Kate Middleton, cosa è trapelato della cena in Italia

Dopo gli appuntamenti istituzionali di mercoledì 13 maggio, tra cui la visita al Centro Loris Malaguzzi (leggi la nostra intervista al Presidente Francesco Profumo) si sa poco di come Kate Middleton abbia trascorso la serata. Anche se qualche indiscrezione è trapelata, sebbene i dettagli non siano molto precisi.

La Principessa del Galles pare sia arrivata in auto intorno alle 18 alla tenuta Venturini Baldini, situata in un luogo piuttosto isolato, circondata da 130 ettari di verde sulle colline. Dal 2015 è un esclusivo wine relais. Ed è qui che si è svolta la cena esclusiva e dove Kate avrebbe pernottato.

Alberto Olmi, il sindaco di Quattro Castella, dove è situato il relais, era presente ad attendere la Principessa e ha sottolineato come la privacy dell’illustre ospite è stata la loro priorità: “Abbiamo condiviso con la proprietà tutti gli impegni di riservatezza. Tanti cittadini ci hanno chiesto di poterci essere, ma si è trattato di una visita privata”.

Da qui, giovedì 14 maggio, Kate è ritornata a Reggio Emilia per gli ultimi appuntamenti del suo viaggio in Italia. La Principessa ha visitato la scuola Allende e poi il centro di riciclaggio Remida.

Kate Middleton, il castello di Bianello illuminato per lei

Per rendere omaggio a Kate, il vicino castello di castello di Bianello è stato illuminato di rosso Matilde, nome che si riferisce forse alla più illustre proprietaria del maniero, Matilde di Canossa.

La foto del castello illuminato è circolata su Instagram dove i commenti sono stati unanimi nell’esprimere la meraviglia: “Bellissimo” e qualcuno ha precisato che era stato fatto appositamente per la Principessa: “Ospite la principessa Kate in questi giorni a Reggio Emilia”.

Il castello del Bianello e Matilde di Canossa

La storia del castello di Bianello è intrecciata a quella del castello di Canossa e in particolare al periodo della sua età d’oro che coincide con la reggenza della Contessa Matilde, morta nel 1115. Anche se le origini del maniero sono molto più antiche.

Stando alle fonti, nel 1044, Beatrice da Canossa acquistò sei corti tra le quali anche quella di Bibbianello dove già esisteva un castrum. Da quel momento in poi le vicende del castello di Bianello sono state legate a quelle di Canossa e soprattutto di Matilde che pare lo amasse particolarmente, tanto che vi risiedeva spesso. Qui fu ospitato l’imperatore Enrico IV penitente durante la famosa umiliazione di Canossa.

Sempre nel castello di Bianello, Enrico V, figlio di Enrico IV, proclama Matilde di Canossa “Viceregina d’Italia” e vicaria imperiale in Italia

Al suo interno si conserva un affresco in cui la Contessa è raffigurata con un fiore di melograno in mano, simbolo della sua reggenza e saggezza.