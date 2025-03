Matilde del Belgio ha deciso di puntare tutto sul rosa, indossando il 24 marzo 2025 ben due look in questo colore, prima un tailleur e poi un abito da gala

Matilde del Belgio

I sovrani del Belgio, Matilde e Filippo, hanno aperto le porte del loro paese in questi giorni a Tharman Shanmugaratnam, presidente della Repubblica di Singapore, e a sua moglie Jane Ittogi Shanmugaratnam. I due resteranno nella nazione europea per tre giorni, in cui saranno impegnati in diversi eventi. Già il 24 marzo 2025 il Re e la Regina hanno tenuto un banchetto di stato in onore degli ospiti, che ha avuto luogo al Castello di Laeken. La coppia presidenziale era stata in precedenza accolta a Palazzo da Matilde e Filippo del Belgio con una cerimonia solenne.

Per entrambi gli appuntamenti importanti, la Regina del paese europeo ha scelto d’indossare un look rosa, anche se in due tonalità diverse.

Matilde del Belgio, il tailleur rosa

Matilde del Belgio ha un gusto unico in fatto di stile. La Regina, infatti, riesce a selezionare sempre degli outfit classici ed eleganti, ma che riescono con discrezione a esaltare la sua bellezza. Spesso la sovrana del paese europeo sceglie dei capi d’abbigliamento nei toni dell’azzurro, come i suoi occhi, e del blu, ma non mancano i momenti in cui decide di osare con dei colori più accesi.

Già negli ultimi mesi, la Regina aveva indossato un abito rosa accesso per una sua uscita pubblica e, per accogliere il presidente della Repubblica di Singapore e la moglie ha deciso di farsi notare nuovamente, con un outfit molto colorato. Matilde del Belgio, infatti, ha indossato un tailleur rosa acceso, composto da giacca e gonna lunga fin sotto al ginocchio.

Fonte: IPA

Nella stessa tonalità anche la camicetta della sovrana con fiocco sul colletto e il cappellino che indossava sul capo, per arricchire un’acconciatura raccolta. La Regina ha completato l’outfit con un paio di scarpe col tacco beije e una pochette rosa antico.

Matilde del Belgio, l’abito da gala rosa

Matilde e Filippo del Belgio hanno organizzato anche una cena di stato per i loro ospiti, nella serata del 24 marzo 2025: “Il primo giorno di visita di stato si conclude tradizionalmente con un banchetto di Stato. Il re e la regina ricevono la coppia presidenziale e la delegazione al Castello di Laeken. Il Re e il Presidente Tharman Shanmugaratnam hanno tenuto un discorso, poi hanno brindano ai legami d’amicizia che uniscono Singapore e Belgio”.

Fonte: IPA

Per la cena di gala, la Regina ha indossato un magnificato abito rosa cipria con la gonna ampia e un taglio scivolato. Il vestito era decorato da pizzo, pietre rosa e argento e presentava delle maniche lunghe trasparenti.

Fonte: IPA

Matilde del Belgio ha accompagnato il look con una mini pochette bianca e con dei gioielli sorprendenti. La sovrana, infatti, ha indossato al polso un bracciale composto da tre linee di diamanti, alternate a dei topazi rosa. Ma la Regina ha scelto di sfoggiare anche una meravigliosa tiara di diamanti con design a foglie. Il prezioso ha un nome ufficiale, Brabant, ma è più conosciuta come la Laurel Tiara, creata in platino nel 1912 da Hennel & Sons.

La sovrana ha acceso il suo sguardo anche un paio di orecchini molto evidente, composto da un nodo in oro, ricoperto di diamanti, che si allungava in un design pendente.