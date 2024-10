Fonte: Getty Images Matilde del Belgio

Matilde del Belgio ha preso parte, giorno 2 ottobre 2024, a Bruxelles, capitale del suo regno, a un importante evento, dal forte valore sociale. Si trattava, infatti, di un meeting dedicato al supporto e alla cura della salute mentale degli anziani, organizzato dalla Royal Academies of Medicine of Belgium. Per l’occasione, la prima donna del paese europeo ha scelto un abito color rosa acceso, con un taglio sapiente, che accompagnava le sue forme e ne esaltava la figura. La Regina, quindi, ha dato una vera lezione di stile a tutte le donne, indossando un vestito, che potrebbe esaltare la bellezza di ogni figura femminile.

Matilde del Belgio, l’abito rosa acceso

Matilde del Belgio è sempre molto attiva in diversi campi, molto importanti per la società del paese europeo e, di recente, ha presenziato a un incontro sulle malattie mentali, per mettere l’accento su una realtà su cui la società pubblica pone ancora poco l’accento. Elegante, come sempre, la sovrana ha scelto, per l’occasione un abito dal taglio a trapezio in una tinta accesa di rosa.

Il vestito della sovrana, infatti, scendeva lungo la sua figura, allargandosi, leggermente, nella parte inferiore e sottolineandone la vita stretta. Le linee morbide della gonna e il suo taglio dritto, faceva apparire, ancora di più, esile la sua figura. Il tubino rosa acceso della sovrana, quindi, si può consigliare a qualsiasi donna che voglia esaltare la propria figura, rimanendo sempre molto elegante. Inoltre l’abito presentava una scollatura rotonda, molto chic, e con le maniche, che si allungavano fino al gomito.

Matilde del Belgio ha accompagnato il vestito con un paio di scarpe beije col tacco, dalla linea décolleté, che facevano contrasto con la tinta accesa del vestito. Inoltre la sovrana ha portato con sé anche una mini clutch color argento e ha scelto di non indossare alcun gioiello al collo, scegliendo di completare il suo outfit solo con dei bracciali in oro.

Matilde del Belgio, Regina altruista

Matilde del Belgio è sempre elegantissima in qualsiasi sua uscita pubblica, come di recente, quando ha scelto un abito bianco da gala, che sembrava proprio quello di una sposa per un’occasione pubblica. Mentre durante i mesi estivi, la sovrana ha indossato, per una visita di stato in Inghilterra, un abito che sembrava dipinto. Nel presenziare al meeting sulle malattie mentali, la prima donna del Belgio, però, non ha dimostrato solo la sua eleganza nel vestire, ma anche nel suo modo di approcciarsi agli altri. Infatti, durante l’incontro, la Regina avrebbe insistito per aiutare una donna anziana a sedersi, avvicinandole la sedia.

Matilde del Belgio è apparsa bellissima, come sempre, a tutti i convenuti, seppur abbia scelto un hairstyle e un make-up molto sobrio. La sovrana, infatti, ha lasciato sciolta la sua chioma bionda, modellata con una riga in mezzo e delle onde a tenergli lontani i capelli dal viso. Il trucco della sovrana era appena accennato e, giocato, come sempre, nei toni del rosa chiaro. Per leggere il suo discorso alla platea di invitati, Matilde del Belgio ha sfoggiato anche un paio d’occhiali dalla montatura marrone.