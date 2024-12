Matilde del Belgio sceglie il blu elettrico per la cartolina di Natale di famiglia

La cartolina di Natale della casa reale belga, in cui sono ritratti tutti e 6 i membri della Famiglia Reale. Tra di loro spicca Matilde del Belgio in blu elettrico

Fonte: IPA Matilde del Belgio

Il Natale è alle porte e anche le case reali europee stanno cominciando i preparativi per il periodo più speciale dell’anno. Dal Principato di Monaco al Regno Unito, Principi e monarchi sono impegnati nel partecipare a degli eventi natalizi o nel posare per le cartoline festive. Anche in Belgio la Regina Matilde e il Re Filippo hanno deciso di condividere con tutti i loro sudditi un biglietto di auguri, accompagnato da una foto della Famiglia Reale al completo.

Per l’occasione la sovrana ha deciso di puntare su un colore che, da sempre, le dona molto, il blu, declinato in un meraviglioso tono elettrico.

Matilde e Filippo del Belgio, la cartolina natalizia

Come già fatto da Carlo e Camilla d’Inghilterra e da Charlène e Alberto di Monaco, anche Matilde e Filippo, sovrani del Belgio, hanno condiviso sul canale Instagram ufficiale della casa reale del paese europeo una cartolina di auguri per Natale. La missiva augurale presentava a tutti i sudditi il messaggio affettuoso dei sovrani, accompagnandolo con un inedito scatto della Famiglia Reale Belga.

Nella foto i sovrani sono in primo piano, seduti su uno sgabello e, alle loro spalle, si trovano in piedi i loro quattro figli: le Principesse Elisabetta ed Eleonora e i Principi Gabriel ed Emmanuel. Tutti e sei hanno scelto un look molto glamour per augurare ai sudditi delle feste natalizie piene di gioia.

La Regina Matilde, in particolare, ha rubato la scena a tutti, indossando un abito blu elettrico che catturava l’attenzione di chi guardava lo scatto. Il vestito, dalla linea morbida, arrivava fino alle sue ginocchia e presentava un grande scollo a barca. La sovrana ha accompagnato l’abito con delle scarpe col tacco alto nere.

Accanto a lei il marito Re Filippo in abito elegante nero, camicia celeste e cravatta rossa, come i due figli Gabriel ed Emmanuel, che alternavano la cravatta rossa a una blu, ma erano tutti vestiti in abito classico.

Anche le due Principesse, Elisabetta ed Eleonora del Belgio hanno seguito i colori degli outfit dei genitori, indossando dei look, rispettivamente bordeaux e blu. La maggiore delle due, infatti, ha posato per lo scatto natalizio con una tuta in velluto rosso scuro, con scollo a V e cintura in vita. Eleonora del Belgio, invece, ha scelto un abito azzurro in un tessuto brillante.

Le cartoline natalizie dei reali europei

I sovrani del Belgio non sono stati gli unici a posare per una cartolina natalizia, da condividere con tutti i loro sudditi. Anche Charlène e Alberto di Monaco hanno deciso di posare, anche quest’anno, per lo scatto augurale scegliendo, però, dei look più casual di quelli indossati dai monarchi del Belgio. Il Principe e la Principessa, infatti, insieme ai piccoli di casa, Gabriella e Jacques di Monaco, hanno indossando maglioni morbidi e caldi nei toni del grigio e del bianco.

Anche Carlo e Camilla d’Inghilterra hanno condiviso la loro cartolina di Natale del 2024, accompagnata da uno scatto felice, risalente al mese di aprile. Infine la Famiglia Reale d’Olanda ha deciso di posare nel giardino del Palazzo Reale per delle nuove foto, in attesa del prossimo Natale.