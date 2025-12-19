Elisabetta del Belgio ruba la scena con l’abito più chic ed elegante per Natale

La scelta di stile di Elisabetta del Belgio mette tutti d'accordo: è l'abito ideale per apparire elegante e sofisticata in questo periodo festivo

IPA Elisabetta del Belgio

La Principessa Elisabetta del Belgio continua a rubare la scena a mamma Matilde. È successo durante il tradizionale Concerto di Natale, che si è tenuto lo scorso 17 dicembre a Bruxelles. Un evento che ogni anno segna la chiusura delle attività ufficiali della famiglia reale belga e celebra la gratitudine verso il sostegno ricevuto durante l’anno. Tra i circa 550 ospiti presenti, la vera stella è stata la futura Regina, che ha attirato l’attenzione con il suo abito haute couture, ideale per chi cerca un look moderno ed elegante per le festività natalizie.

L’abito di Natale di Elisabetta del Belgio

Nonostante i suoi 24 anni, Elisabetta del Belgio sta dimostrando uno stile maturo e sofisticato. Per questo evento ha trionfato con un abito midi blu navy della stilista Rebecca Vallance, già indossato lo scorso maggio durante la finale del Concorso Pianistico Regina Elisabetta 2025.

Il modello – disponibile in commercio al costo di 1.090 euro – si distingue per le maniche a sbuffo corte e strutturate, il taglio dritto sotto il ginocchio e, soprattutto, per il ricamo argentato a forma di stella sul punto vita, che crea un delicato effetto vespa e valorizza la silhouette in modo elegante e moderno.

Come spiega il brand, l’abito presenta una chiusura posteriore nascosta ed è completamente foderato, garantendo comfort e una finitura impeccabile, mentre la combinazione di decorazioni lo rende un capo speciale per occasioni festive o formali.

Per completare il look, la Principessa ha scelto calze nere trasparenti, décolleté con tacco alto e una piccola pochette coordinata. Gli orecchini, un paio pendenti in oro, argento, strass e perle realizzati a mano a Roma, appartenevano originariamente alla Regina Matilde, che li ha indossati per la prima volta nel 2016.

I capelli sono stati lasciati sciolti, con morbide onde e riga centrale, mentre il trucco è stato discreto, luminoso e sofisticato, in perfetta armonia con l’outfit.

IPA

I look di Eleonora e Matilde del Belgio

Anche la sorella minore di Elisabetta, la diciasettenne Eleonora del Belgio, ha optato per un abito scintillante, accompagnato da una piccola borsetta, mentre la Regina Matilde ha scelto un completo dorato in paillettes, realizzato su misura dal belga Natan, con ampia gonna bianca.

Re Philippe del Belgio, come sempre impeccabile, ha sfoggiato un completo blu elegante. La royal family ha saputo regalare un’immagine di armonia e stile, curando ogni dettaglio della serata, dall’albero di Natale alle decorazioni del Palazzo.

IPA

Il Concerto di Natale, che mescola musica classica, canti natalizi e danza, è più di un semplice evento: rappresenta un momento di coesione e di celebrazione per la famiglia reale, e sarà trasmesso in televisione la mattina del 25 dicembre, prima del tradizionale messaggio di Natale del Re.

E se c’è uno stile che ha catturato tutti i riflettori è stato proprio quello della giovane Elisabetta. L’abito di Rebecca Vallance (marchio amato anche da Zara Tindall) non solo esalta la sua figura, ma riesce a unire modernità e classicità, rendendolo perfetto per le festività.

Gli accessori, scelti con gusto e con attenzione alla tradizione familiare, e la mise-en-scène di capelli e trucco, hanno completato un look da vera Principessa contemporanea.

Elisabetta, con il suo fascino naturale, il carisma e uno stile impeccabile, conferma di essere non solo l’erede al trono, ma anche una giovane icona di eleganza destinata a far parlare di sé negli anni a venire.

