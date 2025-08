Kate Middleton esclusa dalla lista delle più eleganti, Zara Tindall le ruba il posto

IPA Kate Middleton

L’autorevole testata Tatler, tra i più letti giornali anglosassoni, ha pubblicato la lista più attesa dell’anno. Si tratta della classifica dei meglio vestiti del Regno Unito, delle personalità che, nel corso dell’anno, si sono distinte per uno stile impeccabile e sempre elegante. Ci si attenderebbe che anche la futura Regina trovasse posto nel prestigioso elenco, eppure stavolta il nome di Kate Middleton non compare, al suo posto quello di altre due reali: Zara Tindall e Alexia Principessa d’Olanda.

Kate Middleton non è più la più elegante

L’ufficiale lista delle 25 donne più eleganti del Regno Unito sarà pubblicata sul Tatler il 9 agosto, nel frattempo, il magazine ha destato la curiosità dei lettori rivelando le prime 10 in classifica, la Top10 delle più stilose del Paese. Quest’anno, a grande sorpresa, non compare il nome di Kate Middleton – così come è esclusa anche la cognata Meghan Markle che, tuttavia, non risiede in Inghilterra ormai da tempo. Kate si era trovata in prima posizione nel 2022, Meghan l’aveva preceduta nel 2018, l’anno del matrimonio con il Principe Harry.

Un’esclusione che, probabilmente, non colpirà affatto la Principessa. Ormai da tempo Kate ha infatti dichiarato l’intenzione di prestare meno attenzione al proprio guardaroba e Buckingham Palace ha reso noto che non verrà più condiviso alcun dettaglio su ciò che la futura Regina indossa agli eventi ufficiali. “La Principessa vuole che il focus si sposti sulle questioni davvero importanti”.

Lo stile, di certo, resterà, è uno degli elementi che – seppur superficiali – hanno reso la consorte di William così amata dal pubblico. Lo shopping, però, non è più una delle attività principali di Kate. Tuttavia, seppur esclusa dalle prime 10 posizioni, non è detto che Middleton non riesca a guadagnarsi un posto tra le 25 più eleganti d’Uk, di certo lo meriterebbe.

Zara Tindall e la Principessa Alexia le rubano lo scettro

A prendere il posto di Kate e Meghan nell’esclusiva classifica vi sono due, altrettanto stilose, teste coronate. Al settimo posto tra le 10 più eleganti d’Inghilterra vi è Zara Tindall. “Cavalcando con eleganza e vestendo con brio, – commento gli esperti di moda – la figlia della principessa Anna è una visione sia a cavallo che a piedi. I suoi recenti successi in fatto di guardaroba sono stati a dir poco spettacolari, dagli abiti da tè perfetti di Rebecca Vallance ad Ascot ai capi sartoriali di Fairfax & Favor a Badminton”.

Al quinto posto la giovane Alexia d’Olanda, figlia di Re Guglielmo Alessandro e della Regina Maxima, non un’inglese di nascita ma da tempo abitante di Londra per studio. “Regina riconosciuta della scena londinese”: così la descrive il Tatler, secondo cui Alexia “potrebbe insegnare a tutti una lezione su come vestirsi per avere successo”. Lo stile della Principessa del nord Europa piace perché classico ma capace di strizzare un occhio alle ultime tendenze, con look creati mischiando capi d’alta moda ad elementi del fast fashion.