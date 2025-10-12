Zara Tindall, giacche in pelle e stivali alti: i suoi look per l’autunno

Colori d'autunno e uno stile inconfondibile: Zara Tindall si conferma la più chic della Famiglia Reale Britannica. E anche la più coraggiosa

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Zara Tindall

Zara Tindall è probabilmente la Reale britannica più versatile in fatto di stile stagionale. Dai cappotti impeccabili che sfoggia in inverno ai leggeri abiti floreali che dominano il suo guardaroba estivo, la figlia della Principessa Anna sembra possedere un innato senso dell’equilibrio sartoriale. Ma è l’autunno, con le sue temperature incerte e i colori mutevoli, la stagione in cui Zara dimostra davvero tutta la sua maestria. Anche quest’anno non ha deluso: nel suo recente viaggio nei Paesi Bassi, la 44enne ha proposto un look pratico ma ricercato, dimostrando perfettamente l’eleganza disinvolta grazie alla quale l’amiamo da sempre.

I look di Zara Tindall

Mercoledì, al controllo veterinario del Boekelo Horse Trials, l’amazzone britannica ha impartita una nuova lezione di stile country-chic. Per l’occasione ha indossato una giacca in pelle blu navy di The Fold, modello Ginevra, un capo dal taglio moderno e dalla linea femminile, impreziosito da un leggero effetto peplo che valorizza il punto vita. Un capo semplice ma sofisticato, che conferma l’abilità di Zara di reinterpretare la tradizione equestre con il suo tocco contemporaneo.

Accanto alla giacca, un’altra scelta di carattere: gli stivaletti Boudica di Fairfax & Favor, un modello nuovo nella sua collezione, perfettamente in linea con il suo gusto per la qualità artigianale britannica. In morbida pelle scamosciata, con tacco comodo e inserti elasticizzati, rappresentano un’evoluzione più femminile del classico stivale da equitazione. Un dettaglio, questo, che aggiunge dettagli all’intero outfit, mantenendo però un’anima country.

La palette cromatica, dominata da sfumature di blu e marrone, è un ulteriore punto di forza. Zara Tindall ha scelto di abbinare alla giacca un dolcevita ceruleo e un paio di pantaloni in velluto a coste, entrambi nella stessa tonalità. L’effetto è armonioso ma non monotono: la texture del velluto aggiunge profondità al look, mentre il marrone caldo degli stivaletti spezza il monocromo con eleganza. Un equilibrio cromatico e materico che racconta un approccio maturo alla moda: sofisticato, ma senza ostentazioni.

La passione per il blu

Non è la prima volta che la nipote di Elisabetta II mostra di saper giocare con le tonalità del blu. Al Cheltenham Festival di marzo, Zara aveva già incantato con un cappotto navy firmato Fairfax & Favor, abbinato a un fascinator color senape, un contrasto audace ma perfettamente bilanciato.

IPA

Anche durante la stagione estiva, al quarto giorno di gare ad Ascot, aveva stupito con un elegante completo azzurro di Veronica Beard, sovrapposto a una camicia di seta, dimostrando come anche i colori freddi possano esprimere calore e personalità.

Getty Images

E ancora, il suo cappotto verde oliva di Hobbs indossato a Cheltenham lo scorso anno resta un esempio di eleganza autunnale sobria. In ogni occasione, Zara Tindall si mostra naturale ma raffinata, conscia della tradizione che però reinterpreta con un tocco di modernità applicata ai capi country con dettagli urbani.

IPA

Nel guardaroba autunnale della Reale britannica convivono infatti due anime: quella sportiva dell’amazzone e quella sofisticata della donna di stile. Giacche in pelle, velluti e stivali alti non sono semplici tendenze di stagione, ma segni distintivi di un’eleganza che ha fatto sua, che attraversa mode e sa restare, come lei, impeccabilmente attuale.