Zara Tindall osa coi pantaloni al Royal Ascot 2025

Un look insolito per la celebre corsa ippica inglese: Zara Tindall ha indossato i pantaloni e ha attirato tutta l'attenzione su di sé

Getty Images Zara Tindall al Royal Ascot 2025

L’eleganza britannica è fatta di regole, disciplinata da un codice d’abbigliamento che è quasi sacro e in cui ogni dettaglio è portatore di una storia di stile e di lignaggio. Ma Zara Tindall ha rotto gli schemi. Lo ha fatto con la sua classe, e soprattutto, con una scelta sartoriale che ha fatto notizia: ha indossato i pantaloni. Al Royal Ascot 2025, la figlia della Principessa Anna ha infranto la consuetudine più radicata del guardaroba femminile tipico della corsa ippica, portando un tocco di modernità nella tradizione granitica della passerella royal che si ripete ogni anno, proprio in quell’evento tanto amato dalla Regina Elisabetta II e che ha seguito fino ai suoi ultimi anni di vita.

Il completo di Zara Tindall che riscrive le regole

Venerdì, sotto il cielo azzurro di Berkshire, Zara Tindall è arrivata come un venticello fresco in un evento che fa della tradizione la sua caratteristica principale. Il suo completo Veronica Beard ha infatti catturato tutti gli sguardi dei presenti, soprattutto la giacca Battista Dickey dal taglio fluido e sartoriale, perfettamente accostata ai pantaloni Marbeau a gamba larga e vita alta. E lo chiffon azzurro della camicia di seta che spuntava da sotto la giacca ha aggiunto un tocco di lusso discreto, senza che fosse mai ostentato, proprio come lei ama presentarsi in ogni occasione.

La figlia della Principessa Anna ha dimostrato, ancora una volta, che si può essere impeccabilmente eleganti anche senza indossare un abito o una gonna. Se pensiamo poi che al Royal Ascot ogni piega d’orlo è sottoposta a giudizio, allora il suo outfit ci appare ancora di più come un’evoluzione naturale del suo stile, regale nonostante la semplicità che sfoggia con grande disinvoltura.

IPA

I dettagli del look

Ogni elemento dell’ensemble era in perfetta armonia. Il fascinator firmato Jenny Roberts, nella stessa tonalità celeste del completo, era arricchito da un fiocco bianco oversize che conferiva leggerezza e un pizzico di teatralità, come del resto richiede il Royal Ascot. Gli orecchini con pietre acquamarina riflettevano la luce in modo prezioso, senza però attirare troppo l’attenzione. La pochette in pelle bianca e le décolleté in camoscio completavano il quadro, dimostrando ancora una volta quanto Zara Tindall sia maestra nell’arte di abbinare i dettagli senza mai strafare.

Il Royal Ascot 2025 ha visto Zara Tindall in una forma smagliante, sia nella postura che nelle scelte di stile. Ogni giorno del celebre evento ha aperto un nuovo capitolo del suo diario di stile, scritto proprio per quest’occasione speciale che vede protagonisti gran parte dei Reali inglesi. Dall’abito fiordaliso di Rebecca Vallance al floreale romantico di Anna Mason, fino alla sofisticata silhouette bianco e nera di Laura Green. Eppure, è con i pantaloni che Zara ha davvero segnato un punto di svolta.

Per una donna che ha fatto dell’equilibrio tra sport, maternità e rappresentanza un’arte, questo completo è certamente quello che la rappresenta al meglio. Sappiamo bene che non cerca mai il centro della scena, ma quando lo conquista, lo fa con quel sorriso che brilla più di ogni gemma preziosa.