Elisabeth del Belgio, la prima futura regina del Paese

Per la prima volta il Belgio avrà una regina regnante, la Principessa Elisabeth, oggi Duchessa di Brabante, è destinata a regnare dopo il padre Philippe

La Principessa Elisabeth del Belgio è destinata a entrare nella storia come la prima regina regnante del suo Paese. Nata il 25 ottobre 2001, figlia primogenita del Re Philippe e della Regina Mathilde, da quando i genitori sono diventati sovrani, ha assunto il titolo di Duchessa di Brabante e rappresenta il volto giovane e moderno di una monarchia che regna in uno Stato dove coesistono più lingue e comunità (fiamminga, francofona, germanofona). In Belgio ancora più che in altri Paesi, la monarchia assume anche una funzione di simbolo unitario, oltre che istituzionale.

Il suo destino è scritto nella storia recente: nel 1991 il Belgio ha abolito la legge salica e ha introdotto la primogenitura assoluta, che garantisce il trono al primogenito, indipendentemente dal sesso. Una riforma che ha aperto la strada a Elisabeth, la prima donna nella linea di successione chiamata un giorno a regnare sul Belgio.

Il nome Elisabeth non è stato scelto a caso: la Principessa porta infatti quello della sua trisavola, la Regina consorte Elisabeth del Belgio, una delle figure più amate della storia del Paese. Nata Duchessa in Baviera, la sovrana era nipote e figlioccia dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, l’indimenticabile Sissi, da cui ereditò eleganza e spirito indipendente.

Il suo nome è un omaggio di famiglia

Il suo nome completo — Elisabeth Thérèse Marie Hélène — racchiude alcuni omaggi familiari: Thérèse rimanda alla nonna materna Thérèse Sobanska, Marie al tradizionale culto mariano, da sempre radicato nella casa reale belga, mentre Hélène è un tributo alla zia materna Hélène d’Udekem d’Acoz.

La Principessa ha tre fratelli minori: il Principe Gabriel, nato nel 2003; il Principe Emmanuel di due anni più giovane e la Principessa Éléonore, nata nel 2008.

Una formazione da futura regina

Fin da bambina, Elisabeth ha seguito un percorso educativo che riflette il suo futuro ruolo da regina. Ha frequentato il Sint-Jan Berchmanscollege di Bruxelles, una scuola di lingua olandese, segnando un elemento importante: la prima volta che un’erede al trono belga iniziava la sua formazione nella parte fiamminga del Paese.

Una scelta forte da parte dei suoi genitori, accolta con favore dalla comunità fiamminga del regno. “Le nostre lingue nazionali sono essenziali e vogliamo trasmettere questa passione per le lingue ai nostri figli”, ha dichiarato suo padre nel 2006. La Principessa parla correttamente quattro lingue: francese, olandese, tedesco e inglese.

Ha proseguito gli studi presso il prestigioso collegio internazionale UWC Atlantic College in Galles, dove ha ottenuto il diploma di maturità internazionale. Terminati gli studi superiori ha iniziato la sua formazione militare in scienze sociali e militari presso la Royal Military Academy di Bruxelles.

La festa per i suoi 18 anni

Per i suoi 18 anni, compiuti il 25 ottobre 2019, i genitori le hanno organizzato una grande festa al Palazzo Reale di Bruxelles, riunendo la famiglia reale, il governo e 80 belgi nati nel 2001 come Elisabeth. La festa è stata trasmessa in diretta su tutti i canali del Paese, e per l’occasione la Principessa ha tenuto un discorso parlando di temi molto cari alla sua generazione: la lotta al cambiamento climatico, la difesa di una società più inclusiva e l’unità del Belgio.

Lo stesso anno ha accompagnato la madre, la Regina Mathilde, durante una missione umanitaria dell’UNICEF in Kenya. Dopo la visita ha svolto un tirocinio presso la Rappresentanza Permanente del Belgio alle Nazioni Unite a New York.

Gli studi ad Harvard

È tornata negli Stati Uniti nel 2024 quando, dopo la laurea in Storia e Scienze Politiche conseguita al Lincoln College di Oxford, Elisabeth ha scelto di proseguire con un master in Public Policy presso la Harvard Kennedy School.

Elisabeth, Duchessa di Brabante

Dal 21 luglio 2013, in seguito all’abdicazione del nonno, Re Alberto II, e all’ascesa al trono del padre come Re dei Belgi, Elisabeth ha ufficialmente assunto il titolo di Duchessa di Brabante, titolo riservato all’erede al trono belga. L’ultima donna ad aver detenuto questo titolo di diritto fu nientemeno che l’Imperatrice Maria Teresa d’Austria nel XVIII secolo. A parte la maggiore protezione della polizia, l’ascesa al trono del padre ha avuto poche ripercussioni nella vita quotidiana di Elisabeth, che era già abituata agli impegni ufficiali.

Gli impegni pubblici già dall’età di 10 anni

Già nel 2011, all’età di 10 anni, ha inaugurato il reparto pediatrico dell’Ospedale Universitario di Gand, chiamato in suo onore, Ospedale Pediatrico Principessa Elisabeth. Anche la stazione di ricerca scientifica belga in Antartide porta il suo nome. Ma è stato solo dopo essere diventata Duchessa di Brabante che ha tenuto il suo primo discorso pubblico, in occasione delle commemorazioni della prima guerra mondiale nel 2014.

La nuova tiara per il debutto in società

La Principessa Elisabeth ha fatto il suo “debutto ufficiale” nella grande famiglia delle monarchie europee nel 2022, quando ha partecipato al gala per il diciottesimo compleanno della Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia. In quell’occasione ha indossato per la prima volta la sua tiara di diamanti, un dono dei genitori per la maggiore età, segnando simbolicamente il passaggio all’età adulta e al ruolo pubblico di erede al trono.

L’ultima volta che ha indossato la sua tiara è stata pochi giorni fa al banchetto per l’insediamento del Granduca ereditario Guillaume del Lussemburgo. In Belgio, Elisabeth ha continuato a svolgere diversi impegni ufficiali e molte attività di volontariato presso organizzazioni che sostengono i giovani che abbandonano la scuola, gli anziani, le persone con disabilità e i senzatetto.

Una fiaba o una storia creata con l’IA

Di recente, il nome della Principessa Elisabeth è stato al centro dell’attenzione mediatica a causa di una fotografia circolata online che la ritrarrebbe in atteggiamenti affettuosi con il secondogenito del Principe ereditario Alois del Liechtenstein. L’immagine, diffusa dall’account Royal Monarchies e inizialmente pubblicata su un profilo Instagram privato, avrebbe suscitato grande curiosità: secondo la didascalia, i due si conoscerebbero fin dall’infanzia, grazie all’amicizia tra le rispettive famiglie, e condividerebbero oggi la vita negli Stati Uniti.

La presunta foto di coppia ha generato polemiche, poiché diversi utenti ipotizzano che possa trattarsi di un’immagine creata tramite intelligenza artificiale. Interpellata dal quotidiano Het Laatste Nieuws, la Casa Reale belga ha confermato di essere a conoscenza della pubblicazione, precisando però di non poterne verificare l’autenticità e di non voler commentare la vita privata della Duchessa di Brabante, attualmente impegnata nei suoi studi ad Harvard, dove di recente ha ricevuto la visita della Regina Mathilde.

Il segretario privato del Principe Alois ha smentito fermamente alla rivista Le Soir: “Questa foto non rappresenta Sua Altezza Reale il Principe Georg del Liechtenstein. È un falso creato dall’intelligenza artificiale”.

Al momento non ci sono presupposti per una nuova fiaba reale ma la Principessa Elisabeth si sta preparando a diventare (un giorno) la prima regina regnante del Belgio.