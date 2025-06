Elisabetta del Belgio, i piani per quest’estate dopo Harward

Fonte: IPA Elisabetta del Belgio

L’estate della principessa Elisabetta del Belgio, fresca di studi oltreoceano, si preannuncia tutt’altro che ordinaria. Dopo aver concluso il primo anno ad Harvard, la futura regina mescola impegni istituzionali, stage formativi e magari qualche momento di svago regale.

Elisabetta del Belgio, cosa ha studiato ad Harvard

A soli 23 anni Elisabetta del Belgio vanta già un curriculum accademico di tutto rispetto. Nel luglio 2024 ha conseguito la laurea in Storia e Scienze Politiche presso l’Università di Oxford, diventando di fatto la prima erede al trono belga con un titolo a Oxford.

Subito dopo ha attraversato l’oceano per iniziare un prestigioso Master in Public Policy alla Harvard Kennedy School, un programma biennale pensato per formare leader nel servizio pubblico. La principessa ha completato con successo il primo anno del corso nella primavera 2025.

Ad Harvard Elisabetta si è immersa nella vita da studentessa “normale”: è stata avvistata in jeans e sneakers nel campus, lontana dall’etichetta formale dei palazzi reali. Poliglotta (parla correntemente francese, olandese, tedesco e inglese) e determinata, Elisabetta sta costruendo il suo profilo internazionale, preferendo arricchire il suo bagaglio personale piuttosto che aspettare passivamente il giorno in cui salirà al trono.

Tirocinio a Bruxelles per la principessa: dove e perché

Concluso l’anno accademico a Boston, la principessa è rientrata in Belgio per un’estate attiva. Invece di godersi solo vacanze, Elisabetta ha scelto di svolgere uno stage estivo di sette settimane a Bruxelles, parte integrante del suo percorso di studi ad Harvard.

Secondo quanto riportato da HLN, il tirocinio è incentrato su temi a lei cari come i diritti umani e le relazioni internazionali, sebbene per ragioni di sicurezza non sia stato rivelato l’ente presso cui lavora. La giovane duchessa presta servizio a tempo pieno durante la settimana, dimostrando dedizione e voglia di mettere in pratica quanto appreso sui banchi universitari.

Eventi pubblici dell’estate: dove vedremo Elisabetta

Oltre allo stage, Elisabetta non manca agli impegni reali ufficiali: a fine maggio è apparsa a sorpresa accanto a mamma Mathilde a una delle serate finali del prestigioso Concorso Pianistico “Regina Elisabetta” di Bruxelles, evento culturale di cui la Regina è patrona.

Inoltre, la principessa resterà in patria almeno fino al 21 luglio, giorno della Festa Nazionale belga, in cui è attesa alla tradizionale parata e alle celebrazioni insieme alla famiglia reale.

Vacanze reali 2025: dove potrebbe rilassarsi la duchessa

E il relax? Anche se l’agenda estiva di Elisabetta è ricca di doveri, non mancheranno probabilmente momenti di pausa in stile royal. Fonti vicine alla corte ipotizzano che i reali del Belgio potrebbero trascorrere qualche giorno di vacanza nella tenuta di famiglia di Ciergnon, immersa nel verde delle Ardenne, invece di partire per mete esotiche all’estero.

La scelta di rimanere in patria sarebbe motivata anche dalla volontà di stare vicini a Elisabetta durante il suo tirocinio e gli eventi ufficiali estivi. Del resto, la principessa ha dimostrato di sapersi godere le proprie passioni con discrezione: è un’amante dello sport e dell’avventura (ha frequentato l’Accademia Militare e ottenuto il brevetto da sub nei suoi anni di formazione), e non è escluso che ritagli del tempo per qualche escursione o attività all’aria aperta durante i weekend estivi.