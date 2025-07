IPA Elisabetta del Belgio

Elisabetta del Belgio è il nuovo volto della Corona fiamminga, non solo perché è l’erede al trono ma anche perché nelle sue diverse scelte rispecchia la freschezza della sua generazione. Così è stato anche di recente quando la Principessa è apparsa più bella che mai con un abito sorprendente, dal taglio monospalla. La futura Regina del Belgio ha scelto, infatti, di mostrare il suo fisico perfetto con un vestito aderente e asimmetrico in occasione della Festa Nazionale.

Elisabetta del Belgio, il vestito per la Festa Nazionale

Elisabetta del Belgio ha preso parte alla Festa Nazionale che ha avuto luogo il 21 luglio 2025 con diversi appuntamenti speciali nel corso della giornata. In ognuna di queste occasioni pubbliche, però, la Principessa ha brillato per il suo gusto in fatto di stile, scegliendo degli outfit da vera Regina. L’erede al trono, infatti, è riuscita ad attirare l’attenzione su di sé con dei look studiati e adatti alla sua giovane età.

Elisabetta del Belgio ha solo 23 anni e ha già concluso il suo primo anno di studi ad Harvard e, per prendere parte alla parte conclusiva della Festa Nazionale, ha scelto un abito di Victoria Beckham, adatto alla sua giovane età e al suo fisico snello.

Il vestito della Principessa, infatti, aveva una base bianca ed era adornato da stampe floreali azzurre. La creazione sartoriale fasciava perfettamente il suo fisico snello e presentava un taglio monospalla nella parte superiore e asimmetrico in quella inferiore, con una sottoveste in raso che usciva fuori dall’orlo, animando l’insieme.

Elisabetta del Belgio ha completato il suo look con un paio di scarpe col il tacco alto in vernice e una pochette della madre, firmata da Olga Berg, di colore blu.

Elisabetta del Belgio, luminosa in verde

Elisabetta del Belgio ha preso parte alla Festa Nazionale Belga con dei look che rispecchiavano la sua giovane età e il suo personalissimo gusto in fatto di stile, come già dimostrato anche a un recente evento. Durante la prima fase delle celebrazioni, la Principessa ha indossato un look in una colorazione davvero particolare.

L’erede al trono, infatti, ha scelto di brillare in una particolarissima tonalità di verde acceso, che metteva in ombra perfino la madre, che indossava un meraviglioso abito rosso fuoco, completamente decorato dal pizzo. Il vestito della Principessa era firmato da Natan, uno degli stilisti più indossati anche dalla Regina Matilde del Belgio ed era in morbido chiffon

IPA

La creazione sartoriale presentava una morbida gonna ampia e una parte superiore con collo alto e maniche trasparenti. Il look era completato da un cerchietto color oro e da un paio d’orecchini di Hervé Van Der Straeten, che davano molta luminosità al suo viso. Elisabetta del Belgio ha portato con sé anche una pochette della madre nella stessa colorazione dell’accessorio per capelli.

Ma la Principessa del Belgio ha mostrato tutto il suo carattere anche con un cambio d’abito inatteso. Durante la successiva parata militare, infatti, ha indossato la divisa dell’esercito del paese che in futuro governerà, sembrando assolutamente pronta al suo futuro ruolo.