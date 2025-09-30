Una foto in Grecia dei due giovani royal ha suscitato scalpore in quanto potrebbe trattarsi del primo corteggiamento tra reali in quasi 50 anni ma la verità non è come sembra

Getty Images Elisabetta del Belgio

C’era chi già si stava sfregando le mani per la prima storia d’amore reale in cinquant’anni. Ma la love story tra la Principessa Elisabetta del Belgio e il principe Giorgio del Liechtenstein potrebbe essere finita prima ancora di iniziare. Tutto è iniziato quando una foto che ritraeva la futura regina del Belgio e il terzo in linea di successione al trono del principato è diventata virale. I due apparivano abbracciati, sorridenti e, presumibilmente in Grecia.

L’immagine originale è stata caricata in una storia di Instagram su un account collegato al Principe George, terzogenito dei quattro figli del Principe ereditario Alois e di Sophie del Liechtenstein. Quando i giornalisti hanno chiesto al team di comunicazione della famiglia reale belga informazioni sulla foto, la risposta è stata alquanto ambigua.

“Abbiamo visto anche noi la foto. Non sappiamo se sia vera o se sia frutto di intelligenza artificiale. Non commentiamo [su questioni private]”, hanno dichiarato in maniera decisamente confusionaria.

Nel frattempo, l’esperto belga di questioni reali Wim Dehandschutter ha gettato benzina sul fuoco, affermando a Hello! che le due famiglie reali sono molto unite. “I loro genitori sono colleghi, amici, in un certo senso parenti. Si ritiene che Elisabetta e Jorge si conoscano fin dall’infanzia”, ​​ha spiegato il giornalista, sostenendo così un corteggiamento non poi così inverosimile.

Elisabetta del Belgio e Giorgio del Liechtenstein sono innamorati?

Di fronte alla tiepida reazione dei suoi omologhi belgi, il segretario privato del Principe ereditario Alois ha deciso di smentire le voci sul corteggiamento reale e ha rilasciato una dichiarazione schietta ai media.

“Questa fotografia non raffigura Sua Altezza Serenissima il Principe Giorgio del Liechtenstein. È un falso creato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale“, si legge nella breve nota.

È improbabile che vengano divulgati ulteriori dettagli dal ricco e piccolo angolo d’Europa in cui vive la famiglia del Principe George. La famiglia reale del Liechtenstein è molto riservata e il Liechtensteiner Vaterland, l’unico quotidiano del Paese, non pubblica informazioni private su di loro.

Il fratello minore di Elisabetta del Belgio, il Principe Emmanuel, si è espresso sulla questione. Lo ha fatto sul suo account Instagram personale, lanciando un avvertimento: “Rispettate la privacy. Mostrate empatia. Non è così complicato!”.

Il rapporto tra Elisabetta del Belgio e Giorgio del Liechtenstein

Il legame tra Elisabetta e Giorgio non nasce di certo dal nulla. I due si conoscono fin dall’infanzia, grazie all’amicizia tra i loro genitori: Re Filippo e la Regina Matilde del Belgio e il Principe Alois e la Principessa Sophie del Liechtenstein. Attualmente risiedono entrambi negli Stati Uniti e questo ha favorito un rapporto più stretto negli ultimi anni.

Elisabeth, dopo aver completato gli studi presso l’UWC Atlantic in Galles e un periodo all’Università di Oxford, studia ora alla Kennedy School di Harvard, mentre Giorgio ha studiato nel Regno Unito e in Svizzera e attualmente si trova negli Stati Uniti dove lavora da due anni presso un’azienda di sviluppo software.

La preferenza per la privacy è un tratto comune alle due case reali. I monarchi belgi hanno protetto i loro figli fin dall’infanzia, e la scelta di Elisabetta di studiare all’estero è in parte una risposta al desiderio di evitare il costante controllo della stampa nazionale.

Getty Images

Al di là di tutto, la possibile relazione tra Elisabetta e Giorgio è stata subito etichettata come di importanza storica. La prima presunta storia d’amore pubblica tra eredi di case reali regnanti d’Europa negli ultimi cinquant’anni.

L’ultima volta che due membri di famiglie reali hanno detto “sì, lo voglio” è stato nel 1982, quando il Principe Nicola del Liechtenstein, figlio dell’allora Principe Francesco Giuseppe II, ha sposato la Principessa Margherita del Lussemburgo, figlia del Granduca Giovanni.

Negli ultimi decenni, la tendenza tra gli eredi europei è stata quella di sposarsi al di fuori della famiglia reale, il che ha subito conferito a questa liaison un carattere eccezionale.