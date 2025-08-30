La figlia del Principe ereditario Aolis ha sorpreso tutti nel suo grande giorno con un abito romantico e un gioiello prezioso quanto storico

Maria Carolina del Liechtenstein

Liechtenstein in festa. Sabato 30 agosto, la Principessa Maria Carolina ha giurato amore eterno a Leopoldo Maduro Vollmer, uomo d’affari venezuelano al quale è legata da diversi anni. Il matrimonio è arrivato un anno dopo l’annuncio del fidanzamento e si è svolto in questo microstato situato tra Svizzera e Austria, che conta circa 41.000 abitanti e uno dei redditi pro capite più alti al mondo.

Fin dalle prime ore del mattino, le strade intorno alla Cattedrale di Vaduz si sono riempite di persone desiderose di assistere in prima persona a quello che è diventato uno degli eventi più importanti per la Casa regnante del Liechtenstein negli ultimi mesi.

La chiesa cattolica in cui si è tenuta la cerimonia è stata costruita alla fine del XIX secolo ed elevata a cattedrale nel 1997 da Papa Giovanni Paolo II. Ospita anche la cripta della famiglia reale del Liechtenstein. Pertanto, è particolarmente significativo che Maria Carolina si sia sposata qui.

Il matrimonio di Maria Carolina del Liechtenstein

La Principessa Maria Carolina del Liechtenstein (28 anni), seconda dei quattro figli del Principe Ereditario Aolis e della Principessa Sophie e nipote del monarca, il Principe Hans-Adam II, ha detto “sì” a Leopoldo Maduro Vollmer (34 anni), banchiere e membro di una delle famiglie più ricche del Venezuela.

Centinaia di persone hanno partecipato a questo matrimonio, ma, come da prassi, la star della giornata è stata la sposa con il suo elegantissimo abito bianco. La Cattedrale di Vaduz è stata adornata con un grande tappeto blu navy che correva lungo la scalinata principale e con allestimenti floreali su entrambi i lati formati da ortensie bianche e blu.

Prima dell’arrivo degli sposi, sono giunti familiari e amici. Tra loro c’erano il Principe Nikolaus del Liechtenstein e il Primo Ministro Brigitte Haas, nonché il Presidente del Parlamento statale, Manfred Kaufmann.

Come da tradizione, il primo ad arrivare è stato Leopoldo. Lo sposo era accompagnato da Francisco e Sofía Maduro Vollmer, tra le persone più ricche di Caracas, e alcuni membri della famiglia della Principessa, tra cui la madre di Maria Carolina. Quest’ultima è arrivata a bordo di un’auto d’epoca bianca accompagnata da suo padre, il Principe Alois, che per questo giorno speciale ha indossato un tight nero e pantaloni gessati grigi.

La cerimonia nuziale è stata officiata dal vescovo Benno Elba e, in seguito, gli sposi e i loro cari si sono trasferiti al Castello di Vaduz per il ricevimento. Questa fortezza medievale risalente al XII secolo, con 130 stanze, è la residenza dei Principi del Liechtenstein dal 1939.

Il look da sposa di Maria Carolina del Liechtenstein

Maria Carolina del Liechtenstein è arrivata poco dopo le 11, sprizzando eleganza e raffinatezza. Si è presentata indossando un abito che ha subito catturato l’attenzione per la sua femminilità classica con tocchi moderni.

Realizzato in delicato pizzo con ricami floreali, presenta una scollatura a barca che scende leggermente sulle spalle, conferendo una sensualità misurata senza perdere l’aura regale che l’occasione richiede. La gonna ampia e fluida rafforza l’intramontabile look da principessa, mentre il velo ricamato aggiunge un alone di maestosità.

Il corpetto aderente sottolinea elegantemente il punto vita e incornicia la figura mentre le maniche corte, rifinite con una splendida balza plissettata, evocano la leggerezza della gonna di una ballerina, giocando con la struttura, il volume e il movimento del capo, in perfetta armonia con la silhouette della sposa.

Per rendere il suo look ancora più fiabesco, la Principessa Maria Carolina ha scelto la Tiara Fringe degli Asburgo, emblema storico della famiglia reale del Liechtenstein e vero e proprio simbolo dinastico. Esemplari del genere, con il suo caratteristico motivo a frange di diamanti ispirato ai kokoshnik della corte russa, si trovano anche nelle collezioni della Royal Family inglese (Beatrice di York ha indossato lo stesso modello per le sue nozze), svedese, danese, thailandese, di Monaco, del Lesotho e greca.

Realizzata da Köchert intorno al 1890 per l’Arciduchessa Maria Teresa d’Austria, la tiara fu ereditata dall’Arciduchessa Elisabetta e successivamente indossata dai membri della famiglia del Liechtenstein in occasione di matrimoni storici, tra cui quello del Principe Hans-Adam II nel 1967, e di altre celebrazioni reali europee. Maria Annunciata, cugina di Maria Carolina, l’ha scelta per il suo matrimonio religioso nel 2021, confermandone la natura senza tempo.

Oltre alla tiara, la Principessa del Liechtenstein ha indossato orecchini di diamanti a forma di goccia, sospesi a un delicato fiocco tempestato di diamanti. Pur ricordando altri gioielli di famiglia, questi orecchini sono cimeli di famiglia dei Kinsky, la famiglia materna del principe Hans-Adam II, e si distinguono per la loro sobria eleganza, donando un delicato scintillio che si abbina perfettamente all’abito romantico e al lungo velo della sposa.

Il beauty look di Maria Carolina del Liechtenstein completava perfettamente il suo look da sposa: un trucco radioso e molto naturale, che esaltava la freschezza della sua pelle con un fondotinta leggero e un delicato blush rosa. Gli occhi, definiti da ombretti neutri, aggiungevano profondità senza togliere nulla alla brillantezza della tiara.

Sulle labbra, un sofisticato rosso lampone rompeva con la neutralità dell’insieme, conferendo forza e personalità. Per quanto riguarda l’acconciatura, la Principessa ha optato per un raffinato raccolto con riga centrale.

La vita riservata di Maria Carolina e Leopoldo

Il Principato del Liechtenstein solitamente rimane lontano dai riflettori, ma questa volta tutti gli occhi sono stati puntati sulla giovane reale, considerata la Principessa più ricca d’Europa. La sua famiglia è riuscita a trasformare un piccolo principato in un vero e proprio impero finanziario, immobiliare e artistico. Il suo patrimonio personale è stimato in circa 3,5 miliardi di dollari.

Maria Carolina, pur non facendo parte della linea di successione per via della Legge Salica, detiene i titoli di Principessa e Contessa di Rietberg. La sua formazione presso la Parsons School of Design di Parigi e New York e il suo lavoro nel mondo della moda a Londra l’hanno resa un modello di stile discreto ed elegante, capace di suscitare grande entusiasmo a ogni apparizione pubblica.

Vive a Londra dal 2016, dove lavora nell’industria tessile e dove ha anche incontrato Leopoldo. La loro relazione, improntata alla discrezione, è culminata nel fidanzamento annunciato nell’ottobre 2024.

Il suo attuale marito è il figlio maggiore di Francisco e Sofía Maduro Vollmer ed è nato a Caracas il 28 ottobre 1990. Ha iniziato gli studi presso la scuola San Ignacio de Loyola nella capitale venezuelana e poi ha proseguito gli studi alla Harrow School in Inghilterra.

Ha studiato all’Università di St. Andrews, dove si sono conosciuti il ​​Principe William e Kate Middleton, e ha completato un master al Queens College dell’Università di Cambridge.

Ha iniziato la sua carriera nel 2013 presso la banca d’investimento BNP Paribas a Parigi e New York, prima di tornare a Londra nel 2016, dove lavora nella gestione degli investimenti. La sua famiglia è una delle più ricche del Venezuela.