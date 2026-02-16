Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA La Principessa Leopoldina del Liechtenstein si è sposata

Nel giorno di San Valentino, Lisbona ha fatto da scenario a un matrimonio legato a una delle dinastie più ricche e riservate d’Europa. Nella capitale portoghese la Principessa Leopoldina, 35 anni, figlia del Principe Gundakar del Liechtenstein e della Principessa Maria Isabel d’Orléans, ha sposato l’imprenditore brasiliano Bruno Walter Pedrosa João.

La cerimonia, nel solco della tradizionale discrezione che contraddistingue la casa principesca, si è svolta nella Basílica da Estrela, tra i luoghi di culto più monumentali della città. All’evento erano presenti esponenti di primo piano dell’aristocrazia europea, riuniti per un evento celebrato lontano dai riflettori ma dal forte valore simbolico.

Lungi dall’optare per un vistoso abito regale, Leopoldina ha scelto un look da sposa semplice ed elegante con un tocco curioso: ballerine azzurre.

Il matrimonio di Leopoldina del Liechtenstein

Leopoldina appartiene a una delle famiglie reali più ricche d’Europa, ma non ha mai ostentato il suo status. Neppure nel giorno del suo matrimonio.

Per il suo grande giorno la Principessa del Liechtenstein ha scelto un abito in raso bianco dalle linee classiche. Il modello, essenziale e privo di ricami vistosi, seguiva la figura sui fianchi per poi aprirsi in una gonna morbida e fluida.

La scollatura alta e le maniche a tre quarti, appena strutturate, restituivano un’eleganza misurata, in perfetta sintonia con la tradizione di sobrietà della famiglia del Liechtenstein: a parlare erano soprattutto il taglio e la qualità del tessuto.

IPA

A completare l’insieme una lunga collana d’argento con pietre blu e piccoli orecchini coordinati. I capelli erano raccolti in uno chignon di media altezza, con alcune ciocche lasciate libere a incorniciare il volto, sormontato da un velo a pois.

Anche il trucco si muoveva nella stessa direzione: incarnato luminoso, occhi appena enfatizzati da tonalità rosa e neutre, zigomi definiti con discrezione e labbra naturali velate di gloss. Un equilibrio studiato, capace di attirare gli sguardi senza mai risultare ostentato.

Il bouquet era semplice e composto da fiori di campo: margherite, campanule e piccoli fiori bluastri che richiamavano gioielli. Così come erano azzurre le ballerine che ha sfoggiato ai piedi al posto dei consueti tacchi: una scelta di comodità e discrezione. Ma soprattutto una scelta di personalità.

IPA

Una mise decisamente diversa da sua cugina Maria Carolina, che si è sposata lo scorso agosto con un abito voluminoso e romantico e una vistosa tiara.

Chi è la Principessa Leopoldina del Liechtenstein

Classe 1990, la Principessa Leopoldina è la figlia del Principe Gundakar Albert Alfred Petrus von und zu Liechtenstein, trentatreesimo in linea di successione al trono del Liechtenstein, attualmente detenuto da suo cugino, il Principe Hans-Adam II.

IPA

Il Liechtenstein è l’unica nazione europea che utilizza la primogenitura agnatizia, il che significa che nessuna donna, inclusa la Principessa Leopoldina, può ereditare la corona. La madre della sposa è la Principessa Maria Elisabetta d’Orléans, pilastro della nobiltà francese. La sposa ha quattro fratelli, tra cui il Principe Johann-Wenzel, che nel 2023 ha sposato la Principessa Felicitas.

Leopoldina vive a Lisbona, dove lavora come illustratrice e direttrice artistica della sua azienda. Suo marito, Bruno Walter Pedrosa João, è l’amministratore delegato di Nobres E Prósperas-Lda, una società cinematografica con sede in Portogallo specializzata in pubblicità.

È brasiliano da parte di genitori e portoghese da parte di nonni paterni. Ha incontrato la figlia maggiore del Principe Gundakar e di Maria d’Orléans un anno fa. Un colpo di fulmine per entrambi, che condividono la passione per il surf, la lettura e i viaggi.