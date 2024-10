Chi è Maria Carolina, la bellissima Principessa del Liechtenstein

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Principe Ereditario Alois e la Principessa Ereditaria Sophie

Tra le giovani reali europee, Maria Carolina, Principessa del Liechtenstein, si distingue non solo per il suo fascino e la sua bellezza, ma anche per la sua eleganza innata e un percorso personale che la rende una figura di grande interesse.

Figlia del Principe Ereditario Alois e della Principessa Ereditaria Sophie, Maria Carolina si prepara a vivere un anno importante, segnato dal suo prossimo matrimonio con l’investment manager Leopoldo Maduro Vollmer.

L’eleganza discreta di Maria Carolina

Nata il 17 ottobre 1996, Maria Carolina è la secondogenita del Principe Ereditario Alois e della Principessa Ereditaria Sophie. Cresciuta in un ambiente regale, la sua educazione è stata curata nei minimi dettagli, e fin da giovane ha dimostrato di possedere un’eleganza discreta ma affascinante.

Ha completato parte della sua formazione al Malvern College nel Worcestershire, un istituto prestigioso che ha visto passare figure illustri, tra cui il Principe Christian di Hannover e l’intellettuale C.S. Lewis. Questa esperienza l’ha preparata per una vita di impegni ufficiali e sociali, pur mantenendo un profilo lontano dai riflettori, almeno fino a ora.

Il vero passo che ha permesso a Maria Carolina di brillare anche nel mondo della moda è stato lo studio del fashion design alla rinomata Parsons School of Design, tra Parigi e New York.

Seguire questa strada è stato naturale per lei, considerando che anche sua zia, la Principessa Angela del Liechtenstein, ha frequentato la stessa scuola ed è diventata una stilista di successo. È evidente che la passione per lo stile e la moda scorre nelle vene della famiglia, e Maria Carolina non è da meno.

Un matrimonio che farà sognare

La notizia del fidanzamento tra Maria Carolina e Leopoldo Maduro Vollmer ha creato grande entusiasmo. La principessa ha scelto di sposare un uomo altrettanto affascinante e cosmopolita.

Leopoldo, di origini venezuelane, ha studiato nel Regno Unito, presso l’Università di St. Andrews e successivamente al Queens College di Cambridge, dimostrando un profilo accademico di altissimo livello. Questa unione non solo è basata su affinità personali, ma riflette anche la condivisione di valori e di esperienze internazionali.

Il matrimonio, previsto per la prossima estate, sarà sicuramente un evento da non perdere nel calendario sociale europeo. Sebbene si vociferi che sarà una cerimonia sobria e intima, non è difficile immaginare che, come accaduto per altri matrimoni reali, l’eleganza e lo stile saranno protagonisti indiscussi.

Maria Carolina potrebbe trarre ispirazione dal matrimonio della cugina, la Principessa Maria Anunciata di Liechtenstein, che nel 2021 ha sposato il suo partner storico in una splendida cerimonia presso la Cattedrale tardo-gotica di Orbetello, in Toscana.

La sposa ha indossato uno spettacolare abito bianco ricamato e una preziosa tiara Kinsky Honeysuckle del XIX secolo, ricca di motivi floreali in diamanti, argento e oro. Chissà se anche Maria Carolina deciderà di sfoggiare questo gioiello di famiglia nel giorno più importante della sua vita.

Pur non avendo un ruolo nella linea di successione al trono del Liechtenstein, poiché il principato segue la regola della primogenitura agnatica, Maria Carolina è comunque una figura di grande rilevanza all’interno della famiglia reale e della nobiltà europea.

Le sue scelte stilistiche, le sue frequentazioni e, soprattutto, la sua vita personale, saranno sempre sotto i riflettori. E mentre il mondo attende con impazienza di scoprire tutti i dettagli del suo matrimonio, Maria Carolina continua a vivere con discrezione, affermandosi come una delle principesse più sofisticate della sua generazione.