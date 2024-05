Fonte: IPA La principessa Elisabetta del Belgio

La giovane Elisabetta è destinata a sedere sul trono del piccolo stato europeo del Belgio. Sarà la prima donna a indossare la corona e ha intenzione di arrivare più che preparata al fatidico momento. Così, dopo essersi laureata e aver imparato l’arte militare con l’esercito nazionale, la principessa proseguirà la propria formazione negli Stati Uniti, con un master nel prestigioso college di Harvard.

Elisabetta del Belgio andrà ad Harvard

La casa reale del Belgio ha ufficialmente annunciato che la principessa Elisabetta ha in programma un trasferimento negli Stati Uniti (come Harry d’Inghilterra, ma il suo trasloco sarà temporaneo). La futura regina, fanno sapere dalla monarchia, “ha recentemente superato il test d’ingresso per un master in politica pubblica”. Master da seguire in una delle università più autorevoli del mondo: la Harvard Kennedy School of Government.

Il master, il cui titolo la principessa potrà conseguire dopo due anni di lezioni presso il college statunitense, coronerà la sua formazione, dopo la laurea in storia e politica conseguita all’università di Oxford a Londra. Studentessa modello, Elisabetta è anche stata selezionata per un riconoscimento onorario dal Fulbright Program, il programma educazionale di scambi internazionali del dipartimento di stato degli USA.

In precedenza, l’ormai 22enne primogenita del re Filippo e della regina Matilde del Belgio, ha frequentato l’istituto superiore UWC Atlantic, scuola internazionale in Galles frequentata dai figli delle famiglie più importanti d’Europa. In seguito, la principessa guerriera ha seguito un anno di addestramento nella Royal Military Academy nazionale, con cui continua ad “allenarsi” durante i training camps estivi.

Tutta studio e niente amore?

Così devota allo studio, stupisce sapere che, forse forse, Elisabetta ha avuto anche tempo di trovare l’amore. La notizia è stata diffusa inizialmente dal giornale olandese Het Laatste Nieuws, secondo cui la principessa avrebbe una relazione con Nicholas Dodd, giovane britannico conosciuto tra i banchi del Lincoln College di Oxford.

“Non reagiamo alle voci sulla vita privata dei membri della famiglia reale” hanno risposto ai rumors da Palazzo. Mentre uno dei familiari del ragazzo, intercettato dalla stampa inglese, ha ribadito che i due “vanno semplicemente nella stessa università e studiano insieme”. Sarà vero? Chissà, di certo sarebbe bello, dopo il master reale, assistere a un nuovo royal wedding.

Le prossime regine d’Europa

In seguito alla morte della regina Elisabetta d’Inghilterra e, più recentemente, dell’abdicazione della regina Margherita di Danimarca in favore del figlio Frederik, l’Europa non ha più regine. Almeno per il momento, perché una nuova generazione di teste coronate è in attesa di prendere il proprio posto sul trono. C’è, come abbiamo visto, l’ambiziosa Elisabetta del Belgio e, più a sud, l’altrettanto determinata Leonor di Spagna. Ancora, l’elegante Vittoria di Svezia e la giovane Catharina-Amalia dei Paesi Bassi.