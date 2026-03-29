Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gerry Scotti

Domenica 29 marzo Gerry Scotti torna protagonista in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo. La serata televisiva porta ormai la sua firma: si parte come sempre con l’access prime time de La Ruota della Fortuna, affiancato dalla presenza elegante di Samira Lui, per poi entrare nel vivo con il quiz più amato di sempre.

Anche questa puntata si preannuncia carica di tensione e momenti decisivi: tra domande insidiose e scelte tutt’altro che semplici, i concorrenti dovranno mettere alla prova sangue freddo e preparazione per continuare la loro corsa. L’obiettivo resta uno solo, ambizioso e irresistibile: arrivare fino in fondo e conquistare il premio più desiderato, il milione di euro.

Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 29 marzo

Anche domenica 29 marzo torna uno degli appuntamenti televisivi più attesi dal pubblico: il game show Chi vuol essere milionario – Il Torneo, condotto come sempre da Gerry Scotti, ormai lanciatissimo anche con il gioco dell’access prime time, La Ruota della Fortuna, al fianco di Samira Lui.

Il format de Il Milionario, pur con qualche novità, mantiene intatta la sua struttura iconica: dieci concorrenti si sfidano al centro dello studio in una fase iniziale di selezione, dove cultura generale, velocità di pensiero e un pizzico di fortuna fanno davvero la differenza. Le domande attraversano ambiti diversi, dalla storia all’attualità, dalla scienza allo spettacolo, ma la vera difficoltà sta nel tempo limitato per rispondere. Una pressione costante che mette alla prova concentrazione e nervi saldi, obbligando i partecipanti a prendere decisioni rapide e senza esitazioni. Solo i più brillanti riescono a superare questa prima scrematura e ad avvicinarsi al traguardo più ambito: la scalata verso il milione. Superato questo step, la gara entra nella sua fase più intensa. Le sfide si fanno via via più complesse e richiedono non solo preparazione, ma anche strategia e intuito. Ogni scelta può cambiare il destino della partita e il margine di errore si riduce drasticamente: tra colpi di scena, momenti di suspense e decisioni rischiose, il quiz si trasforma in un viaggio ad alta tensione che tiene il pubblico con il fiato sospeso, confermando il successo di un format che continua a conquistare spettatori puntata dopo puntata.

Nella puntata del 22 marzo a contendersi la fase finale del gioco erano arrivati Leyla, Enrico e Jean Luis, tre concorrenti brillanti ed ambiziosi che avevano tentato la scalata al milione.

La prima era stata proprio Leyla, ricercatrice pisana di 38 anni, con un passato accademico internazionale e una storia che racconta bene le contraddizioni italiane. Dopo un dottorato in letteratura medievale e incarichi tra Stati Uniti, Svizzera, Germania, Irlanda e Regno Unito, è tornata in Italia per costruire qui il suo futuro ma si è ritrovata disoccupata, proprio come il compagno Alessandro, ricercatore in fisica teorica.

In studio, Leyla aveva rapidamente conquistato tutti con intelligenza, calma e grande lucidità: arrivata alla domanda da 1 milione, aveva scelto però di fermarsi e non rischiare i 300 mila euro già conquistati. Bravi anche i due concorrenti successivi, Enrico e Jean Luis, che sbaragliando la concorrenza alle manche iniziali, si erano poi classificati rispettivamente primo e secondo nella classifica finale, aggiudicandosi così un posto nella scalata al milione.

Dove e quando vedere Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Gli affezionati del game show potranno seguire la nuova avvincente puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo in diretta domenica 29 marzo, su Canale5 a partire dalle 21.30 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna, oppure in streaming o on demand su Mediaset Infinity, dove la puntata resterà disponibile per rivedere i momenti più intensi della sfida tra Campioni anche nei giorni successivi.