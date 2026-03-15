Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti torna in onda domenica 15 marzo con una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo. La prima serata di Canale5 è ormai esclusivo appannaggio del conduttore che comincia con il consueto appuntamento dell’access prime time con La Ruota della Fortuna, insieme alla splendida Samira Lui, e prosegue con l’appuntamento del Milionario. Anche in questa puntata il game show si preannuncia ricco di colpi di scena e decisioni difficili per tentare la scalata al montepremi e raggiungere l’obiettivo più ambito: quello di riuscire a vincere 1 milione di euro.

Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 15 marzo

Torna uno degli appuntamenti televisivi più amati dal pubblico: anche domenica 15 marzo va in onda su Canale5 un nuovo avvincente appuntamento con il game show Chi vuol essere milionario – Il Torneo, condotto come sempre dall’amatissimo Gerry Scotti, conduttore che sta avendo un successo incredibile anche con l’altro programma di punta dell’emittente, ovvero La Ruota della Fortuna, al fianco di Samira Lui.

Il meccanismo de Il Milionario, seppur rinnovato, resta sempre lo stesso: dieci concorrenti si ritrovano al centro dello studio per sottoporsi ad una prima fase di qualificazione serrata in cui dovranno dimostrare una solida cultura generale e rapidità mentale, oltre ad un pizzico di fortuna.

Le domande, che passano attraverso argomenti differenti come storia, attualità, scienza, spettacolo e curiosità, vedranno anche un tempo ben preciso entro il quale rispondere, aumentando così la pressione dei giocatori che dovranno mantenere nervi saldi e lucidità mentale. Ovviamente solo i migliori potranno superare questo primo ostacolo e accedere alla parte decisiva del programma, tentando così la famosa scalata al milione.

A questo punto inizia la fase finale con prove sempre più difficili, in cui i giocatori dovranno mostrare capacità strategica, intuizione e sangue freddo per sperare di arrivare al premio massimo. Tra colpi di scena, momenti di suspense e decisioni rischiose, questa nuova versione del quiz trasforma il gioco in un’esperienza avvincente che piace agli spettatori che ogni settimana premiano il programma con ottimi ascolti.

La puntata dell’8 marzo aveva quasi visto vincere uno dei concorrenti che è stato quello che si è avvicinato di più alla vittoria finale. Francesco era stato il primo a tentare la scalata al Milione e lo aveva fatto in modo impeccabile: brillante, arguto e veloce, aveva dimostrato sin da subito di avere una marcia in più anche di fronte alle domande più complesse, riuscendo ad arrivare oltre il tetto da 150mila euro che si era prefissato. Purtroppo era caduto sulla domanda del Diamonds are Forever, un drink da 20mila euro servito in un hotel a Tokyo.

Dopo di lui era arrivato il Prof. Niccolò di Piacenza, che aveva dimostrato di saper motivare le sue risposte e si era fatto valere osando con coraggio. Ma poi, dopo aver letto la domanda da un milione, ha chiesto l’aiuto in studio, ma non ha avuto successo anche se il suo coraggio è proprio quello che intende Gerry quando ripete la consueta frase “Only the brave”, solo i coraggiosi possono veramente tentare la vittoria.

Dove e quando vedere Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Gli affezionati del game show potranno seguire la nuova avvincente puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo in diretta domenica 15 marzo, su Canale5 a partire dalle 21.30 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna, oppure in streaming o on demand su Mediaset Infinity, dove la puntata resterà disponibile per rivedere i momenti più intensi della sfida tra Campioni anche nei giorni successivi.