È giovanissima ma ha già le idee decisamente chiare: Elisabetta del Belgio è nata con la stoffa da vera regina e lo ha dimostrato il 26 settembre, raggiungendo uno dei traguardi più importanti per coloro che intraprendono la carriera militare. La futura regina del Belgio è stata insignita del grado di ufficiale alla Royal Military Academy e, alla celebrazione, era presente la famiglia reale al completo.

Il giuramento di Elisabetta del Belgio

La 21enne Elisabetta, primogenita del re Filippo e della regina Mathilde, è l’erede al trono belga e, così come da protocollo, sta compiendo studi militari. La principessa è entrata, nel settembre 2020, all’accademia militare di Bruxelles, la stessa frequentata dal giovane padre tra il 1978 e il 1981. A tre anni dall’inizio del percorso di studio, Elisabetta è diventata ufficiale, giurando “fedeltà al Re, obbedienza alla Corona e alle leggi del popolo belga”.

Non si sa per quanto tempo ancora Elisabetta dovrà frequentare l’accademia, per concludere la propria formazione sulle quattro componenti della difesa belga: esercito, aeronautica, marina e sanità. L’istruzione necessaria per chi si prepara a guidare un popolo, assumendo il controllo delle forze dell’ordine. Lo stesso percorso militare, infatti, è seguito anche dalla principessa Leonor di Spagna, impegnata in una formazione militare triennale per prepararsi alla salita al trono.

L’intera famiglia al fianco di Elisabetta

A fare il tifo per Elisabetta, mentre marciava elegante in divisa accanto ai compagni della 160ma Promozione delle Scienze Sociali e Militari, c’era la famiglia reale belga al completo. Un visibilmente emozionato Filippo, la regina madre Mathilde, in un raffinato e accollato abito rosa con gonna a pieghe. E i fratelli Eleonora, Gabriel e Emmanuel.

La più piccola Eleonora, indossava un abito smanicato a fantasia blu, in tinta con le divise militari dei cadetti. In divisa vera e propria era invece Gabriel, mentre Emmanuel richiamava i colori ufficiali nella cravatta celeste ad accompagnare il formale completo blu navy. Le foto di famiglia sono elegantissime, ma l’emozione sui volti di tutti è percepibile a distanza.

Elisabetta di Belgio, principessa in uniforme

La giovane Elisabetta di Brabante è una principessa diversa dalle altre. Seppur sia in grado di sfoggiare un’eleganza pari a quella di Kate Middleton, la si vede molto più spesso in uniforme, con i principeschi capelli biondi legati in un austero chignon. D’altronde, lei è la prima donna erede al trono mai entrata all’Accademia militare del Belgio. La scorsa estate, la principessa che studia Storia e Politica al Lincoln College dell’Università di Oxford e segue gli addestramenti della Royal Military Academy, era stata persino mostrata, sul profilo Instagram della Casa Reale, in tuta mimetica e fucile in spalla, mentre si esercitava assieme ad altri militare in un bosco.

Quella che si prepara a essere la prima sovrana nella storia del Belgio, insomma, è una donna fuori dal comune. Tenace, colta e ambiziosa, parla quattro lingue (inglese, francese, tedesco e fiammingo); pratica danza, ciclismo, tennis, sci, vela e immersioni; suona il pianoforte e dipinge e, nel tempo libero, si dimostra anche una cuoca provetta. Non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà al regno nelle vesti di regina.