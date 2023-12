Elisabetta del Belgio si è recata in visita all'Ospedale Universitario di Gand: il look per l'occasione è assolutamente trendy

La Principessa del Belgio fa tendenza: giovanissima, l’erede al Trono ha indossato un completo trendy per la visita all’ala pediatrica Principessa Elisabetta, che ha aperto quando aveva solamente 9 anni. Di tempo ne è passato da allora, e la futura Regina non può esimersi dai suoi doveri, che svolge ogni volta con estrema gentilezza e carattere, come si confà a una Sovrana.

Il look di Elisabetta del Belgio che fa tendenza

Fonte: IPA

Una giacca monopetto asimmetrica, un pantalone svasato: il tailleur di colore verde pistacchio (la cui sola giacca ha un costo di 1,290 dollari) è a dir poco chic, adatto a un’occasione importante come una visita. Per l’evento, Elisabetta del Belgio si è recata al reparto pediatrico dell’Ospedale Universitario di Gand. Al look ha abbinato sapientemente un dolcevita grigio e accessori, come gli orecchini d’oro. Più minimal invece il suo beauty look.

L’acconciatura? Semplice: i capelli castani sciolti, senza alcun orpello. Anche il make-up assolutamente al naturale, la tendenza che si è affermata negli ultimi anni per valorizzare la bellezza di ciascuna di noi: un po’ di fard, per dare tono alla carnagione, e labbra con lipgloss nude. Ovviamente, la futura erede al Trono è stata accolta molto calorosamente dal personale dell’Ospedale, e ha ricevuto diversi mazzi di fiori.

Al momento, la Principessa sta studiando Storia e Politica al Lincoln College dell’Università di Oxford. Nel settembre del 2023, è avvenuto il giuramento davanti al Re, dove ha tenuto un discorso toccante. Al suo fianco, per l’occasione, era presente la famiglia Reale belga, dai genitori, il Re Filippo e la Regina Matilde, fino ai fratelli Eleonora, Gabriele ed Emanuele.

La visita all’Ospedale

Fonte: IPA

Il legame con il reparto pediatrico dell’Ospedale Universitario di Gand della Principessa Elisabetta del Belgio è molto profondo, dal momento in cui lo ha inaugurato all’età di nove anni. Da allora, lo visita abitualmente, e non sempre la stampa viene informata: spesso la accompagna la mamma, la Regina Matilde del Belgio. Questa volta, però, non è stata accompagnata dai suoi genitori: una visita che assume un significato ancor più importante.

Arrivata al reparto intorno alle 10, ha avuto la possibilità di incontrare alcuni dei ragazzi e delle ragazze presenti, come Jade Borny, secondo quanto riportato da The Brussels Times. La Borny, a cui è stata diagnosticata una rara malattia autoimmune il giorno precedente alla visita della Principessa, ha riferito alla stampa: “Mi ha scaldato il cuore. La principessa Elisabetta era molto gentile e attenta a ciò che dicevamo. Manteneva il contatto visivo, sorrideva sempre e mostrava grande rispetto. Non tutti riescono a farlo. È stato un momento speciale”.

E ha aggiunto: “Si comporta come un normale essere umano, anche se è vestita meglio, come c’era da aspettarselo. Dopotutto, sarà la Regina del Belgio”. Questa è la terza volta che la futura Regina ha partecipato a un evento da sola, dopo aver inaugurato un laboratorio presso l’Università Cattolica di Lovanio ed essere stata presente al “battesimo” di una nuova nave di ricerca nel 2022. Quest’ultimo evento ha dato ufficialmente l’inizio al suo cammino da futura Regina.