Elisabetta Gregoraci arriva a "Stasera C'è Cattelan" con i bigodini in posa ma non manca di sorridere ai fotografi

La classe non è acqua ed Elisabetta Gregoraci lo sa bene. L’ex Lady Briatore è arrivata a Milano in bigodini, di fretta, e con un tailleur beige che le ha certamente reso giustizia, nonostante fosse letteralmente di corsa per raggiungere gli studi di Stasera c’è Cattelan. Dopotutto, è un periodo particolarmente intenso per lei, che è stata vicina al suo ex marito nel momento difficilissimo della malattia. Flavio Briatore è infatti in convalescenza dopo il delicato intervento al cuore a cui si è sottoposto per rimuovere una massa benigna, ma lei non dimentica i suoi impegni professionali e così ha raggiunto gli studi Rai per partecipare alla puntata del late show di Rai2.

Elisabetta Gregoraci in bigodini per Alessandro Cattelan

La vita è tutta una cosa, verrebbe da dire, tant’è che Elisabetta Gregoraci ha rinunciato a sciogliere i bigodini che ha tenuto in posa per raggiungere gli studi Rai e sottoporsi all’intervista che Alessandro Cattelan aveva pensato per lei. Nonostante la fretta, era comunque perfetta nel suo tailleur beige che ha accompagnato a un paio di comode sneakers. Sotto la giacca, solo un top nero con scollatura rotonda che ha messo in risalto la sua bellissima figura slanciata.

Nonostante il tempo non fosse certamente dalla sua parte, la conduttrice ha sfoggiato un sorriso splendido rivolgendosi ai fotografi che si sono assiepati all’ingresso degli studi per un ultimo scatto prima della trasmissione. La bellissima piega mossa che ha portato durante la puntata ha dimostrato che la lunga posa dei bigodini ha funzionato davvero: le sue onde impeccabili hanno incorniciato il suo volto raggiante, disteso e sereno nonostante il periodo complicato che sta attraversando la sua famiglia. Per la puntata, ha scelto invece un completo bianco semplice con top e pantaloni a zampa, molto particolare e con tagli longitudinali.

Il racconto dei ladri in casa

Giunta finalmente in studio, la conduttrice ha risposto alle domande di Alessandro Cattelan che le ha ricordato il momento in cui ha avuto i ladri in casa: “Sento la tata che urla, mi avvicino e vedo questo ladro che aveva rubato tutto, lo inseguo, gli strappo tutto quello che ha addosso e lo metto nell’angolo. Mio figlio chiama la polizia. Il ladro è ancora in carcere, è stato arrestato. La polizia mi ha detto brava”.

Oggi, quello spavento appartiene al passato e può parlarne con la giusta serenità: “È stata un’esperienza terribile per noi: Nathan, la tata, che eravamo in casa. Siamo tutti un po’ scombussolati, ma adesso vi posso raccontare questa giornata difficile e movimentata con il sorriso perché grazie a Dio stiamo tutti bene e tutto è passato”.

Solo pochi giorni fa, Flavio Briatore è intervenuto sul suo profilo Instagram per raccontare di essersi sottoposto a un’operazione chirurgica al San Raffaele di Milano dove gli è stato diagnosticato un tumore cardiaco. L’imprenditore ha ringraziato tutti per il sostegno e l’affetto dimostrato, oltre ad aver rivelato di aver avuto paura di andarsene per non lasciare suo figlio Nathan Falco troppo presto. Il loro primo incontro dopo l’operazione è stato una grande emozione ed era quello che aspettava fin dal momento in cui è stato portato in sala operatoria.