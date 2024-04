Fonte: Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Il Salone del Mobile, come ogni anno, attira cittadini milanesi e no, orde di turisti e tanti, tanti, vip. Tra questi, quest’anno, anche Elisabetta Gregoraci che ha avuto il ruolo di madrina a uno dei numerosi eventi che si susseguono nel corso della Design Week. E la showgirl, per l’occasione, ha sfoggiato un look decisamente alla moda.

Il look di Elisabetta Gregoraci al Salone del Mobile 2024

Tra le aziende che hanno esposto le proprie creazioni di design al Salone del Mobile 2024 c’è anche X-BIO, specializzata nella produzione di materassi sostenibili. Con una madrina e testimonial d’eccezione: Elisabetta Gregoraci, ospite d’onore alla serata d’inaugurazione della suggestiva installazione del brand.

Fonte: IPA

Un look formale ma giovane quello scelto dall’ex moglie di Flavio Briatore. Decisamente alla moda ma con un tocco da vera donna in carriera. Si tratta di un mini dress grigio melange, dal taglio classico e lineare, indossato un blazer oversize dallo stile maschile. A corredo, un paio di alti stivali in pelle nera e una borsetta preziosa, per aggiungere giusto un tocco di leziosità, che non fa mai male.

Dettagli di stile

Se a prima vista il look di Elisabetta – nota per il suo stile spesso sopra le righe – sembra semplice e classico, nasconde in realtà numerosi dettagli in grado di fare la differenza. A cominciare dagli stivali, tra i fashion trends più popolari dell’anno, dal tacco altissimo ma nascosto da una morbida fascia in pelle tenuta su da una piccola cintura con fibbia dorata.

Fonte: IPA

Tubino e blazer sono decorati dagli stessi leggeri ricami ton sur ton, che si ripetono sul petto e sul bavero. Particolari e in grado di rendere il classico completo decisamente sbarazzino sono gli orli più che sfrangiati, con la fodera scura che straborda dalle maniche della giacca e lembi di tessuto bianco che fanno capolino dalla gonna cortissima.

Infine, una borsetta a mano anche questa all’ultima moda. Dalla forma tondeggiante, in tessuto di pelle intrecciata: è il must have di tutte le giovanissime su TikTok. E la borsa è l’unico accessorio prezioso, il resto è molto sobrio e Gregoraci si è limitata a una sottile collanina dorata al collo. Classici, seppur ben marcati, anche make-up e hair style: lunghissime onde ben definite sui capelli scuri illuminati da calde meches e un ombretto sui toni altrettanto caldi, dal marrone al rosso mattone, che ritorna anche su zigomi e labbra.

Stavolta Elisabetta è promossa

Elisabetta Gregoraci ama osare con gli abiti, a volte troppo. E spesso ha lasciato senza parole – in senso non positivo – a causa di outfit troppo audaci, scollacciati, brillanti e caotici. Ma non questa volta, forse ispirata dal design del Fuori Salone, ci congratuliamo con la showgirl che ha scelto un look decisamente vincente. Il giusto mix tra moda e eleganza senza tempo che, con giusto qualche piccola accortezza, possiamo tutte copiare per la prossima festa aziendale.