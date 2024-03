Elisabetta Gregoraci ricorda la lite con Naomi Campbell: “Non vedi l’aureola?”

A La volta buona di Caterina Balivo la soubrette ha ammesso che non è stato facile instaurare un rapporto con la top model, ex fiamma di Flavio Briatore

Fonte: Getty Images Elisabetta Gregoraci con Naomi Campbell e Flavio Briatore

Per Elisabetta Gregoraci non è sempre stato facile essere la moglie di Flavio Briatore. Ha dovuto affrontare pregiudizi e critiche e pure qualche intoppo di troppo con delle ex ingombranti. È il caso di Naomi Campbell, che non ha avuto sempre un rapporto facile con la soubrette di Soverato. Oggi le due vanno molto d’accordo, continuano ad esempio a trascorrere il Natale insieme, ma in passato EliGreg ha dovuto mettere in riga la top model.

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Naomi Campbell: perché c’entra Flavio Briatore

Flavio Briatore e Naomi Campbell sono stati insieme dal 1998 al 2003. Una relazione importante sfociata in una grande amicizia, che dura ancora oggi. “Naomi io l’ho conosciuta all’inizio della mia relazione con Flavio, perché noi ci siamo fidanzati a novembre e Naomi l’ho conosciuta a Natale, quindi un mese dopo… proprio per le Feste”, ha ricordato Elisabetta Gregoraci a La volta buona di Caterina Balivo. All’epoca, correva l’anno 2006, la soubrette era molto giovane, aveva solo 26 anni.

Elisabetta ha così ricordato del primo Capodanno in Kenya, quando “Naomi Campbell si arrabbiò perché allo scoccare della mezzanotte Flavio baciò me e non lei. Una volta chiarito che ero io la fidanzata di Briatore tutto è andato al proprio posto”. Scaramucce che col tempo sono state archiviate, tanto che la Gregoraci e la Venere nera continuano a frequentarsi ancora oggi, soprattutto perché la conduttrice calabrese è ancora molto vicina al suo ex marito, dal quale quattordici anni fa ha avuto il figlio Nathan Falco.

“Anche questo Natale Naomi era con noi, in realtà è spesso con noi. E chi non vuole avere Naomi Campbell come una donna di famiglia, di casa. Io veramente non ho grandi nemiche. – ha spiegato Elisabetta Gregoraci alla Balivo – Cioè, ho forse qualcuno che mi odierà, sicuramente, però non lo so, non lo voglio sapere. Però io ho un buon rapporto con tutte, cioè riesco ad andare d’accordo con tutti. Ovviamente all’inizio piccole cose le abbiamo avute con Naomi, io ero piccolina, ero giovane. Ma non la vedi l’aureola?”.

Elisabetta Gregoraci ha un buon legame anche con Heidi Klum, altra ex storica di Flavio Briatore che ha reso padre per la prima volta l’ex team manager della Formula 1. Dalla liaison con la modella tedesca, ha infatti avuto la figlia Leni, che oggi ha diciannove anni e ha deciso di seguire le orme materne.

In che rapporti sono oggi Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Nonostante la separazione del 2017, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno mantenuto un ottimo rapporto. “Sono un’ex moglie inusuale. Odio le guerre, i litigi, i dispetti, per cui non li ho mai messi in pratica”, ha confidato in un’intervista a Verissimo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. E poi: “Abitiamo in due case a 500 metri di distanza l’uno dall’altra. Ceniamo quasi sempre insieme. A volte passiamo le vacanze insieme”.

Elisabetta Gregoraci è felicemente fidanzata: da oltre un anno è serena accanto all’imprenditore toscano Giulio Fratini, più giovane di dodici anni ed ex compagno di Raffaella Fico e Roberta Morise. Flavio Briatore risulta invece ancora single nonostante alcune voci insistenti di un flirt con Barbara D’Urso.