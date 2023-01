Flavio Briatore, dopo la Gregoraci c’è (forse) Barbara D’Urso

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset La Pupa e il Secchione, tutti i look di Barbara D’Urso tra top e flop

L’amore è nell’aria? Ci sono indiscrezioni che talvolta fanno sorridere e che incuriosiscono, anche se poi alla fine vengono (quasi) sempre smentite. In particolare ci stiamo riferendo a uno scoop, ovvero l’incontro tra Flavio Briatore e una delle conduttrici più affascinanti della televisione: Barbara D’Urso. Sono stati visti a Milano, in un hotel di lusso. E naturalmente, come accade sempre in questi casi, c’è chi ipotizza una eventuale storia. Ma cerchiamo di comprendere la situazione.

Flavio Briatore sorpreso a cena con Barbara D’Urso

L’imprenditore, che ha festeggiato il periodo di Natale insieme all’ex Elisabetta Gregoraci e al figlio Nathan Falco, è stato sorpreso dai fotografi di Diva e Donna in “dolce” compagnia. I paparazzi hanno visto Flavio Briatore e Barbara D’Urso dirigersi in un hotel di lusso nel milanese, dove, si legge sul giornale, si sono fermati anche a cena. Per il momento è presto per fare congetture, ma c’è già chi pensa che possa trattarsi di “qualcosa di più” di un semplice incontro lavorativo.

Naturalmente Briatore e la D’Urso non si sono appena conosciuti, ma hanno istaurato un legame di conoscenza da tempo. C’è da dire che ad alimentare questo pensiero è stato il comportamento della D’Urso, che sembrava quasi volesse in qualche modo depistare i fotografi. Tuttavia alla fine non ci è del tutto riuscita, e lo scoop è intrigante: che sia proprio questa la prima “coppia” dell’anno?

La vita privata di Flavio Briatore: nessuna come Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore non è solo un imprenditore, ma ha anche l’allure da sex symbol: nel corso degli anni ha avuto storie con Naomi Campbell, Heidi Klum (con cui ha avuto la figlia Leni) e poi è arrivata Elisabetta Gregoraci. Nessuna come lei, dopo di lei – perdonateci il gioco di parole – perché, alla fine, ci sono stati dei flirt, ma nulla di serio e di duraturo, di importante da costruire.

Del resto c’è da dire che Briatore e la Gregoraci non si sono mai “separati” davvero, e lui è sempre stato presente nella sua vita. Al momento Elisabetta è felicemente impegnata con Giulio Fratini, con cui ormai è uscita allo scoperto anche su Instagram, dopo mesi di indiscrezioni. Nonostante la presenza di Fratini, in ogni caso per Briatore ci sarà sempre posto nella sua vita: hanno una famiglia insieme a Nathan Falco.

Barbara D’Urso è single: il desiderio di trovare l’amore

“Sorpresi mentre cercano di nascondersi”, ha scritto Diva e Donna sulla D’Urso e su Briatore. Per il momento sull’incontro segreto non ci sono maggiori dettagli, né dalla rivista né dai diretti interessati. Quel che è certo è che ambedue sono “liberi” e, dunque, chissà, potrebbe accadere qualcosa.

La D’Urso è tornata single nel corso del 2022. “C’era un corteggiatore in prova, la prova è finita. Sono io che sono particolare, i miei corteggiatori sono bravissimi. Oggi non cerco l’amore ma spero che arrivi…”, aveva detto durante una intervista concessa a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Mai smettere di crederci, ovviamente. E chissà che l’amore non bussi davvero alla sua porta, prima o poi.