Leni Klum, bella come mamma Heidi: la foto su Instagram (e la reazione di Briatore)

Leni Klum sta conquistando il mondo, e non potrebbe essere altrimenti. La figlia di Heidi Klum e Falvio Briatore è appassionata di moda e fashion system, proprio come la mamma, ed è anche una giovane promessa. Un volto quasi da “bambola”, il taglio a caschetto lungo eletto come tendenza dell’autunno 2022, la collaborazione con mamma Heidi in passerella, e con brand importanti. Flavio Briatore è orgoglioso dei suoi successi, e nell’ultima foto su Instagram l’ha definita una vera “top”.

Leni Klum la foto su Instagram e la reazione di papà Flavio Briatore

Leni Klum ha un futuro radioso davanti a sé. Ha compiuto 18 anni il 4 maggio 2022, ed è la primogenita della top model Heidi Klum, che ha avuto con l’imprenditore Flavio Briatore. Adottata proprio dalla madre, è stata cresciuta dall’artista Seal, ma di recente ha anche ritrovato il padre naturale, con un legame meraviglioso, tanto da andare in vacanza con lui, il fratello Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci.

Nell’ultima foto su Instagram ha mostrato tutta la sua bellezza al naturale: un leggero filo di make-up, per un’età che comunque non ha bisogno di orpelli. La sua è una bellezza molto classica: lineamenti estremamente fini, occhi azzurri, capelli biondi. Non ha mai nascosto di avere una passione profonda per la moda: il suo futuro è già scritto, una top come mamma Heidi.

Naturalmente, non è mancata la reazione di papà Flavio, così come di mamma Heidi, negli ultimi scatti condivisi sui social. “Top”, ha scritto Briatore, aggiungendo una emoji innamorata. Fiero e orgoglioso di lei, è anche felice di averla ritrovata, sebbene in tarda età, e instaurando un rapporto che solo loro “comprendono”, come ha detto in un’intervista a Repubblica.

Leni e Heidi Klum, la collaborazione in lingerie

Le coppie mamma-figlia, si sa, conquistano sempre. Ed è così che anche Leni e Heidi Klum hanno scelto di posare in lingerie coordinata, per un look matchy matchy da urlo. Le due hanno scelto di condividere tutto: sono molto unite, e sono legate da una bellezza naturale a cui è impossibile resistere. Testimonial del brand italiano Intimissimi, sono affiatate e non si sono mai sottratte per uno scatto insieme.

Del resto, hanno lo stesso physique du role, come si suol dire, e non è la prima coppia mamma-figlia che conquista le passerelle. Ricordiamo indubbiamente Kaia Gerber e Cindy Crawford, così come Lila Moss e Kate Moss.

Leni Klum, il legame con Flavio Briatore

In una lunga intervista concessa a Repubblica, Flavio Briatore ha parlato della figlia Leni, nata nel 2004, e che lui non ha mai riconosciuto di comune accordo con l’ex. Nonostante tutto, il suo legame con la figlia viene definito “speciale”, anche se non tradizionale come potremmo intenderlo noi.

“Con lei non ho il rapporto “giorno per giorno” che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”. L’ha definita bellissima, ma anche forte e indipendente, entusiasta dalla vita. “Ma non ho alcun merito per come è cresciuta: ringrazio Heidi per averlo fatto e Seal. Con lui ho un buon rapporto”.