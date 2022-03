Heidi e Leni Klum, doppia copertina per mamma e figlia: la bellezza non ha età

Deva Cassel e Leni Klum, le figlie celebri conquistano Venezia

Heidi Klum e la figlia Leni sono due bellezze fuori dal comune: entrambe biondissime e affascinanti, le due modelle hanno festeggiato su Instagram la doppia copertina su Harper’s Bazaar Germany. La rivista di moda ha dedicato a entrambe la prima pagina col titolo “Favolose ad ogni età”.

Heidi e Leni Klum, la bellezza non ha età

In occasione della Giornata internazionale della Donna, Harper’s Bazaar Germany ha voluto dedicare una doppia copertina a madre e figlia. “Favolose ad ogni età” è il titolo del numero di aprile, dedicato alla bellezza in ogni sua sfaccettatura. Un messaggio trasversale, che è quanto mai sentito da ogni generazione. Oggi ogni donna si sta riappropriando (finalmente) della propria unicità, sta imparando ad amarsi e accettarsi in ogni suo aspetto (e non solo quello esteriore).

Certo è che con Heidi e Leni Klum, come si suol dire, si vince facile, ma è innegabile che le due modelle, oltre che dal fascino, siano legate da una grande passione per il loro lavoro. “Che la figlia di Heidi, Leni, non abbia ereditato solo gli ottimi geni ma anche la professionalità e il talento, è chiarissimo”, ha rivelato il caporedattore di Harper’s Bazaar.

La top model ha una lunga carriera alle spalle, ed è conosciuta a livello internazionale, ma c’è da dire che anche la figlia Leni si sta ritagliando uno spazio nel mondo della moda. Ha debuttato proprio con la madre su Vogue, a soli 16 anni, e da allora ha partecipato a tantissime campagne, dimostrando di essere all’altezza del cognome che porta.

E del resto mamma Heidi non potrebbe che essere orgogliosa: in diverse interviste ha ribadito di essere sempre dalla parte dei suoi figli, e in questa occasione ha pubblicato su Instagram la copertina con la figlia, sottolineando “hai i bellissimi occhi azzurri di mia madre”.

Leni Klum, il debutto e la carriera

Leni è nata dalla relazione che la top model Heidi Klum ha avuto con l’imprenditore Flavio Briatore. I due hanno avuto una storia nei primi anni Duemila, ma non stavano più insieme quando è nata. A crescerla è stato Seal, il cantante che è stato sposato con la modella dal 2005 al 2015 e che ha adottato la giovane nel 2009.

Classe 2004, occhi blu e un bellissimo sorriso Leni ha fatto il suo debutto nel mondo della moda insieme alla madre su Vogue. Anche in quell’occasione, per l’edizione tedesca della rivista, le due sono state fotografate insieme, mostrando tutta la loro complicità.

Su Instagram la Klum aveva dedicato parole ricche di affetto: “Mia cara Leni, sono così orgogliosa di te. E non perché hai scelto questa strada. So che non importa da che parte andrai, sarà la tua. Sai sempre esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi. Non sei una mini-me. E sono felice per te che ora puoi mostrare chi sei”, aveva scritto.

E aveva aggiunto: “Anche se è un po’ difficile per me lasciarti andare in questo mondo, farò sempre di tutto affinché tu sia felice e che i tuoi sogni diventino realtà”.