Gregoraci, il mistero sugli auguri di compleanno (e l’ombra di Briatore)

Un compleanno che non può essere di certo passato inosservato, quello di Elisabetta Gregoraci, che ha ricevuto come regalo da parte di qualcuno una dedica davvero speciale e, possiamo dire, sicuramente plateale. Il gesto non è stato ancora rivendicato, ma al momento un solo nome ha fatto il giro tra tutti i commentatori della notizia: ovviamente, quello dell’ex della conduttrice, Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, gli auguri speciali per il compleanno (da Briatore?)

Chi potrebbe dire di aver ricevuto come augurio di compleanno un’intera pagina del Corriere della Sera? Probabilmente pochissime persone, e tra queste c’è la meravigliosa Elisabetta Gregoraci che ha compiuto 42 anni e con lei di certo non si sono limitati a un piccolo regalo simbolico.

“Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022, auguri Elisabetta”, è proprio questa scritta ad apparire su un’intera pagina sul Corriere, acquistata da qualcuno per festeggiare la conduttrice. La foto ha fatto fin da subito il giro in rete, e tutti si sono chiesti da chi potesse arrivare tale gesto che risulta essere sì plateale, ma anche dolce e pieno d’affetto. Un solo nome, al momento, è uscito dai pensieri di chi ha visto la pagina: chi, se non l’ex Flavio Briatore? Le teorie arriverebbero per ben due motivi: il primo, è il riavvicinamento tra l’imprenditore e la conduttrice, mentre il secondo riguarderebbe il presunto costo della sorpresa, che per Briatore non sarebbe di certo un problema vista la stabilità economica.

Fino ad ora, però, niente è stato reso certo, essendo per giunta anonimo il messaggio, e si è alzato un forte mistero sull’autore del regalo per Elisabetta Gregoraci. Forse l’artefice del gesto romantico, volendo intendere un romanticismo a 360° e non per forza di natura amorosa, uscirà allo scoperto? Nel frattempo, lo spazio è alle teorie che portano a una sola soluzione.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: la verità sul loro rapporto

Vacanze insieme e in famiglia, foto sui social e tanto chiacchiericcio attorno al presunto ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ma la conduttrice ha spiegato per bene qual è la natura del rapporto con l’imprenditore durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin: “Noi abbiamo deciso che Nathan è la nostra priorità e trascorriamo del tempo insieme, perché penso sia giusto così. Bisogna trovare un equilibrio e non è sempre facile. Abbiamo lavorato molto per arrivarci. È stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta e ne sono contenta”, ha raccontato.

Un rapporto, quindi, fatto di bene reciproco e buoni propositi soprattutto per il bene del loro figlio Nathan Falco, con il quale hanno passato le vacanze natalizie. Tutti insieme, pubblicando sui social gli scatti di famiglia nei giorni di festa trascorsi a Malindi. Una scelta stimabile, la loro, oltre ogni voce che potrebbe girare sul loro conto e che prontamente Elisabetta Gregoraci ha deciso di spegnere. Nulla esclude, comunque, che l’autore del gesto per il compleanno della conduttrice possa essere realmente Flavio Briatore, magari con una natura non romantica ma semplicemente affettuosa, comprendendo una grande stima per la madre di suo figlio.