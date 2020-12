Leni Klum, il debutto con la mamma nel mondo della moda

Con la mamma sulla copertina di Vogue: Leni Klum, 16 anni, ha debuttato insieme alla top model Heidi sull’edizione tedesca della rivista di moda, nel numero in uscita a gennaio. Entrambe vestite con abiti dai colori accesi sono state immortalate dal fotografo Chris Coll. Lo scatto per la copertina è molto dolce e vede la top model dare un bacio sulla guancia della figlia. Leni ha condiviso la foto sul suo profilo Instagram dove ha scritto: “Così eccitata per la mia prima copertina!! Mi sono divertita così tanto sul set con Vogue Germany non potevo sognare un inizio migliore!! Grazie per essere al mio fianco Heidi Klum”.