Cindy Crawford, Kylie Minogue, Charlize Theron e Heidi Klum hanno dimostrato, ancora una volta, che possono competere con le ventenni in campo di bellezza, stile e seduzione. Scatti sapienti allo specchio, tutine scenografiche o look chic total black, le stelle mondiali hanno scelto dei look che esaltavano le loro forme sempre perfette.

Cindy Crawford, lo scatto senza veli

A 58 anni Cindy Crawford è seducente come non mai. La bellissima top model, infatti, ha ancora un fisico statuario e il fascino del suo volto sembra fermo nel tempo. Lo si nota bene dal suo ultimo post Instagram, in cui la modella ha condiviso due scatti che mostrano la sua bellezza e seducono con sapienza.

Nella prima delle due foto, Cindy Crawford è ritratta di spalle, mentre è intenta a guardarsi allo specchio, solo con un asciugamano addosso, da cui si notano comunque le forme perfette della star della moda. In seguito la modella ha condiviso un selfie in bikini, che si focalizza sulla bellezza del suo viso, che non ha nulla d’invidiare alle ventenni.

Kylie Minogue, la tuta in lattice rossa

Kylie Minogue, star della musica mondiale, non ha mai smesso di sedurre i suoi fan con degli outfit dal sicuro effetto. Al Variety’s 2024 GRAMMY Celebration, infatti, la diva ha indossato uno slip dress blu con inserti di pizzo nero, che esaltava la sua bellezza. Ma sul palco del BST Hyde Park a Londra, il 13 luglio 2024, la cantante ha voluto proprio colpire nel segno, indossando una tutina in lattice rossa. Il capo d’abbigliamento era aderente e seguiva le sue linee perfette anche a 56 anni.

La tutina era integrale e terminava in degli stivali col tacco. Le maniche del capo d’abbigliamento erano in tulle, con delle applicazioni luminose. La parte superiore della tuta era animata da dei tagli trasversali.

Charlize Theron, quasi 50enne, in gonna e reggiseno

Ad agosto Charlize Theron compirà 49 anni ma la sua bellezza è davvero senza tempo, tanto da pensare che l’attrice abbia un vero e proprio segreto di giovinezza. Il volto della star, in particolare, sembra quello di una ragazza ma anche il suo corpo è perfetto come un tempo e la star lo sa esaltare con look chic e seducenti.

Così ha fatto anche in occasione dell’Africa Outreach Project 2024 Block Party a cui Charlize Theron ha partecipato con un look total black. L’attrice ha indossato una gonna alle caviglie nera, ricoperta da lustrini e con orlo in pizzo e un blazer in tinta. Sotto il capospalla la star del cinema ha indossato solo un semplice reggiseno nero.

Heidi Klum, look multicolor e schiena scoperta

Heidi Klum, a 51 anni, non smette di stupire con le sue scelte di look. Di recente, infatti, la modella ha sbalordito tutti con delle foto in lingerie, condivise sul suo account Instagram ufficiale, in cui il suo fisico non aveva nulla d’invidiare ai tempi in cui la vip sfilava per Victoria’s Secret.

Ma Heidi Klum riesce a stupire e a sedurre anche con look da sera. Per i Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2024, infatti, la modella ha indossato un abito lungo con lo scollo all’americana, completamente ricoperto da frange argento, viola, rosso, verde menta e nere. Il volto noto, però, non ha tralasciato neanche la seduzione, visto il taglio posteriore del vestito, che lasciava la sua schiena nuda.