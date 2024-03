Una notizia giunta inaspettata e a pochi giorni dalla Pasqua: Flavio Briatore si è sottoposto a una delicata operazione per la rimozione di una massa cardiaca al cuore, scoperta per caso (e fortunatamente) durante un controllo di routine. L’imprenditore è già comparso in un video in cui ha raccontato della sua condizione e spiegato come sia venuto a conoscenza del male che gli è stato asportato e per il quale è stata fondamentale la giusta prevenzione. Al suo fianco c’è la sua amata famiglia e in particolare l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, ma in queste ore si sono mosse anche alcune delle sue ex, con le quali ha mantenuto un ottimo rapporto nonostante l’amore sia finito da tempo.

Briatore operato al cuore, il sostegno di Heidi Klum

I messaggi arrivati in supporto a Flavio Briatore non si contano. L’imprenditore è stato infatti letteralmente sommerso dall’affetto dei tanti che lo seguono e anche dei suoi detrattori, che in questo momento gli augurano di rimettersi presto in forma nonostante la situazione sia già buona. Tra i tanti ad accorrere in suo sostegno c’è stata anche la sua ex e super top model Heidi Klum, che ha lasciato un cuore nero sotto il post nel quale ha rivelato della recente operazione che ha subito al San Raffaele di Milano.

In casi come questo, l’intervento è spesso risolutivo ma si tratta comunque di una condizione rara che è silente e difficile da appurare. Lo sa molto bene lui, che ha ricevuto la diagnosi arrivata come un fulmine a ciel sereno ma davanti alla quale non si è di certo abbattuto. A darne una prima anticipazione, senza scendere nei particolari, era stata la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci che aveva parlato di periodo difficile e di problemi familiari. Lei non l’ha mai lasciato, a dimostrazione che l’affetto è continuato nonostante l’amore sia finito ormai da tempo. E così è stato anche per Heidi Klum, che è anche mamma della sua prima figlia Leni, a cui è rimasto molto legato.

I messaggi di sostegno a Flavio Briatore

Sono bastati pochi minuti per innescare una vera e propria ondata d’affetto che ha travolto Flavio Briatore, che ha deciso di rivelare il suo stato di salute con un video in cui appare sereno nonostante la difficoltà degli ultimi giorni. A sostenerlo sono stati in tantissimi, a cominciare dalla sua ex Elisabetta Gregoraci che non si è mossa dal suo capezzale, passando per l’ex cognata Marzia per arrivare alle amiche Mara Venier e Simona Ventura.

Si sono affacciati anche gli ex campioni di Formula 1 Fernando Alonso e Jean Alesi, in ricordo dei tanti anni trascorsi sui circuiti, e tante persone comuni che gli hanno augurato di guarire presto. La sua ultima foto su Instagram risale al 18 marzo, giorno del compleanno di suo figlio Nathan Falco che ha festeggiato i suoi primi 14 anni. Poi, il silenzio, rotto dal video con il quale ha rivelato di aver scoperto di avere una massa benigna al cuore che gli è stata asportata con successo al San Raffaele di Milano. Ora inizia il lento recupero post-operatorio, ma sa di non essere solo.