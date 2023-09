Eleonora del Belgio, la Principessa in total black che oscura Sofia di Spagna

Fonte: IPA Mathilde del Belgio in seta gialla è l’eleganza fatta Regina

Ha 15 anni ma Eleonora del Belgio è già una grande risorsa per la Monarchia. La giovanissima Principessa ha infatti dimostrato di avere il carattere e lo stile per ricoprire il ruolo che le spetta, oltre a un’eleganza regale che ha sfoggiato al fianco della madre, la Regina Mathilde. È bionda, alta e slanciata, con un paio d’occhi furbi che conquistano al primo sguardo. Nella sua ultima apparizione pubblica, ha sfoggiato un look total black che ha descritto perfettamente il suo stile.

Il look di Eleonora del Belgio all’Opera

L’occasione si è presentata alla Monnaie di Bruxelles, dove madre e figlia hanno assistito alla Cassandra di Peter De Caluwe. Per quest’appuntamento così importante, la Principessa – terza dei quattro figli di Re Philippe e della Regina Mathilde – ha scelto di portare un top senza maniche nero e ricoperto di leggerissimi glitter. A questo ha abbinato dei pantaloni e un paio di scarpe basse in vernice. A differenza della madre, che ha indossato dei vistosi orecchini con motivo floreale, Eleonora ha rinunciato agli accessori e ha optato per un trucco delicato, perfetto per la sua giovane età. I capelli sono invece lasciati sciolti, acconciati appena con morbide onde, per esaltare la sua bellezza naturale.

Ora che sua sorella maggiore, la Principessa ereditaria Elisabetta, studia nel Regno Unito all’Università di Oxford, Eleonora ha dovuto fare un passo avanti – com’è accaduto in passato all’Infanta Sofia – partecipando agli eventi istituzionali al fianco dei suoi genitori. Nonostante la sua giovinezza, la Principessa ha accolto questi nuovi impegni con grande serietà ed entusiasmo. È stata infatti a Motril, per partecipare all’omaggio per il Re Baldovino, dove ha avuto l’opportunità di salutare Doña Sofía. Qui il defunto monarca belga trovò rifugio e morì nella sua residenza di Villa Astrida nel luglio 1993.

Fonte: Getty Images

Gli impegni istituzionali e il confronto con Sofia di Spagna

Eleonora del Belgio è solita prendere parte agli eventi pubblici con i suoi genitori, i suoi fratelli e i suoi nonni, il Re Alberto e la Regina Paola. In occasione della Messa per la Festa Nazionale, ha deciso di seguire le orme e lo stile di quello dei Reali della sua generazione. Primo fra tutti, quello dell’Infanta Sofia. A lei, infatti, si è ispirata per l’abito metallizzato. A differenza della madre e della sorella però, ha infranto il protocollo e non ha indossato il cappello.

Per i suoi 15 anni, festeggiati in aprile, la Casa Reale ha rilasciato alcuni ritratti nei quali abbiamo apprezzato il profondo cambiamento della Principessa, diventata rapidamente una giovane donna. I lunghi capelli biondi e il trucco appena accennato le avevano infatti regalato uno stile molto particolare, diverso dagli altri Reali della sua età e ben più in vista di lei. Da tempo, comunque, si sta ritagliando un posto di tutto rispetto al fianco dei suoi genitori e ha iniziato a emergere. Complice anche l’assenza di sua sorella Elisabetta, impegnata con gli studi accademici, che hanno permesso che sbocciasse in tutto il suo splendore. Sentiremo parlare di nuovo di lei? Sembrerebbe proprio di sì. E non troppo tardi.