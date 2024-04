Sofia di Svezia, la preziosissima tiara nuziale che è stata modificata

Fonte: IPA Sofia di Svezia con la sua tiara preferita

Sofia di Svezia custodisce uno dei gioielli più belli delle Royal europee. Si tratta della Palmette tiara, la stessa che ha indossato nel giorno delle sue nozze con il Principe Carlo Filippo, nonché prezioso dono della suocera, la Regina Silvia. Non tutti sanno che la Principessa ha un’abitudine molto particolare che coinvolge proprio la sua tiara preferita: la modifica di continuo, adattandola nel tempo a seconda del momento.

La straordinaria Palmette tiara di Sofia di Svezia

Non c’è Principessa senza la sua tiara preferita. Nel caso di Sofia di Svezia si tratta della Palmette tiara che, come anticipato, è stata un regalo di nozze da parte della Regina Silvia di Svezia e del consorte. Un bel presente dei suoceri, che la moglie di Carlo Filippi custodisce gelosamente ma al contempo adora sfoggiare durante le occasioni più importanti.

Fonte: IPA

L’ultima è stata il banchetto di Stato del 23 aprile 2024 presso il Palazzo di Stoccolma, tenutosi in onore della visita ufficiale del Presidente della Finlandia, dove però gli osservatori più attenti avranno notato certamente una cosa: la tiara aveva qualcosa di diverso dal suo aspetto originario.

Quando l’ha ricevuta in regalo, la Palmette era costellata di piccole palmette di diamanti (appunto) incastonate su una sottile base, anch’essa di diamanti. Sulla sommità di queste palmette si ergevano dei toppers di smeraldi che, è stato rivelato successivamente, la Regina Silvia in persona aveva fatto smontare da una delle sue preziose collane. L’impostazione originale della tiara realizzata in Thailandia prevedeva una base rigida, in stile coroncina.

Sofia di Svezia, come ha modificato la sua tiara preferita

Per diverso tempo la Palmette tiara di Sofia è rimasta identica, ma sorprendentemente nel 2017 qualcosa è cambiato. Era il mese di novembre quando la Principessa l’ha indossata in occasione di una cena di gala ma non c’erano più gli smeraldi e la base era parecchio diversa, più sottile e a forma di aureola. Al posto degli smeraldi la bella Sofia aveva fatto inserire delle perle, donando al prezioso gioiello un aspetto più etereo.

Fonte: IPA

Dopo due anni, nel 2019, ancora un nuovo cambiamento. Sofia di Svezia ancora una volta è riuscita a sorprendere tutti con una versione della Palmette tiara più estrosa, montandovi su dei turchesi che conferivano al gioiello un aspetto luminoso e fresco. Ma i cambiamenti non finiscono mica qui: facendo un altro balzo in avanti nel tempo fino al 2022, arriviamo al momento in cui la Principessa ha deciso di eliminare dalla tiara i turchesi sostituendoli con toppers in pietre preziose blu taglio briolette.