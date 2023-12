Vittoria di Svezia lascia senza fiato con un abito in seta viola che lascia nude le spalle e la schiena. Sofia non regge il confronto: le nostre pagelle

Fonte: Getty Images Vittoria di Svezia

Vittoria di Svezia non è certo passata inosservata al banchetto per la consegna dei Premi Nobel. La Principessa si è presentata al gala con un lungo abito in seta viola, monospalla che lascia scoperta parte della schiena. Il modello è firmato Camilla Thulin ed è stato impreziosito con la tiara napoleonica realizzata con diamanti e ametiste. Le altre teste coronate non hanno avuto scampo di fronte a lei, nemmeno la bellissima Sofia, moglie del Principe Carlo Filippo.

Vittoria di Svezia, l’abito in seta viola, voto: 8

Vittoria di Svezia deve essersi ispirata a Kate Middleton e al suo processo di trasformazione in fatto di stile, quando l’ha incontrata a Londra per la Royal Variety Performance. La Principessa infatti alla cena di gala per i Premi Nobel ha lasciato tutti senza fiato con un vibrante abito viola, in seta di raso lucida. Si tratta di un modello monospalla che lascia scoperte braccia e spalle e parte della schiena. Sciancrato in vita e con una lunga gonna a campana, l’unico decoro previsto è un grande fiocco a fiore sulla spalla. Il viola fa il resto, è un colore infatti decisamente impegnativo e non ha bisogno di grandi orpelli. Vittoria seduce nella serata dei Nobel e finalmente si dimentica del presunto tradimento del marito.

Fonte: Getty Images

L’abito scelto da Vittoria è firmato Camilla Thulin. Il brand è stato fondato nel 1992 e ha sede a Stoccolma. I capi sono tutti realizzati artigianalmente, studiati appositamente da maestri sartoriali e realizzati in Polonia in piccoli laboratori.

Vittoria di Svezia con le scarpe preferite di Kate Middleton, voto: 9

La Principessa ha abbinato il suo abito viola a un paio di décolleté in suede dello stesso colore, con tacchi sottilissimi, create da Gianvito Rossi. Il marchio di calzature di lusso, made in Italy, è il preferito di Kate Middleton. La moglie di William infatti possiede svariate scarpe di questo brand che utilizza sia per gli impegni diurni che per feste e gala.

Vittoria di Svezia, la tiara napoleonica, voto: 9

Per una cena formale, Vittoria di Svezia non poteva non indossare la tiara. La Principessa ha scelto quella napoleonica con diamanti e ametisti, perfettamente coordinate all’abito viola. A completare la parure orecchini, spilla e bracciale realizzati con le stesse pietre preziose.

Fonte: Getty Images

La futura Regina ha sorretto il diadema grazie a un’elaborata acconciatura: uno chignon basso, appuntato con un fermacapelli di ametista, come la tiara.

Fonte: Getty Images

Sofia di Svezia in nero, voto: 6 1/2

Decisamente sottotono invece Sofia di Svezia, cognata di Vittoria e moglie di Carlo Filippo. Di solito è lei la più ammirata alla Corte svedese ma questa volta ha scelto una mise fin troppo dimessa e banale. Sofia indossa un look nero, composto da blusa a maniche lunghe e ampia gonna in tulle a più strati, firmati Andiata. Degna di nota la clutch iconica di Bottega Veneta.

Sofia di Svezia, tripudio di diamanti e cristalli, voto: 7

Fonte: Getty Images

A dare un po’ di luce all’outfit total black, i gioielli scelti da Sofia. A cominciare dalla tiara con diamanti e smeraldi, la stessa che ha indossato il giorno del suo matrimonio, cui ha abbinato girocollo, collana e bracciale realizzate coi cristalli “Mesmera” di Swarovski.