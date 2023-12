Sofia di Svezia incanta con l'abito rosso del 2017 alla cena di gala per i Premi Nobel. La modifica birichina seduce e mette in ombra la Principessa Vittoria

Fonte: IPA Sofia di Svezia

Sofia di Svezia ha decisamente sorpreso tutti al banchetto per i Premi Nobel che si è tenuto a Palazzo Reale. La Principessa ha indossato un magnifico abito rosso fuoco con scollatura a cuore che ha stregato tutti gli ospiti, oltre al suo bellissimo marito, il Principe Carlo Filippo. È bastato riciclare il suo abito da sera del 2017, firmato Ida Lanto, per mettere in ombra anche la protagonista della serata, sua cognata e futura Regina Vittoria.

Sofia di Svezia ritocca l’abito da sera, magnifica: voto 9

Se per la prima cena di gala in occasione dei Nobel Sofia di Svezia in nero è apparsa con un look dimesso, è riuscita a riscattarsi a pieni di voti nella serata dell’11 dicembre. La Principessa ha recuperato dal suo guardaroba un abito di seta rossa, sciancrato, con gonna a campana. Il modello è firmato Ida Lanto e è apparso subito familiare. Infatti, Sofia lo aveva già indossato nel 2017 per una cena ufficiale al Palazzo Reale di Drottningholm a Stoccolma.

Fonte: IPA

Ma per i Nobel 2023 il vestito è stato appositamente rimodernato, portando alcuni ritocchi sul corpetto. Se nella versione originale presentava delle spalline larghe e una scollatura quadrata, adesso il corpetto è a incrocio e lascia scoperte le spalle, mettendo in risalto ma con classe il décolleté.

Le modifiche hanno giovato all’abito da sera e la Principessa Sofia è davvero irresistibilmente elegante. La stilista Ida Lanto ha confermato sul suo profilo Instagram che il modello è stato rinnovato e ha commentato: “Ho avuto l’onore di creare tanti abiti nel corso degli anni insieme alla meravigliosa Principessa Sofia. Stasera riutilizza un abito del 2017 con un nuovo design♥️”.

Sofia ha completato il look con una clutch scintillante in argento di Louboutin, ha nuovamente indossato la tiara del suo matrimonio realizzata in diamanti, come la sera prima, e le onorificenze della Casa Reale. I capelli sono lasciati sciolti e mossi in onde morbide e composte. Da notare la manicure rossa perfettamente in tinta con l’abito.

Vittoria di Svezia, maxi gonna con fiori: voto 6

Fonte: IPA

La Principessa ereditaria Vittoria di Svezia, appeso nell’armadio il suo abito da sera viola, ha optato per un look più tradizionale. Anche per la seconda cena offerta ai Premi Nobel, affida il suo look alla stilista Camilla Thuling. Vittoria indossa un top a mezze maniche, in seta color crema e un ampia gonna nera con margherite bianche e cintura di stoffa che segna la vita. Da notare la clutch rigida, decorata con cristalli, di Aldo, che costa solo 63 dollari

Vittoria di Svezia e la Connaught Diamond tiara: voto 10

Fonte: IPA

Per l’occasione la Principessa ha impreziosito il suo look con la Connaught Diamond tiara. Il diadema arrivò in Svezia nel 1905 grazie alla Principessa Margaret of Connaught che ricevette il gioiello come dono nuziale dai suoi genitori. Il padre di Margaret era uno dei figli della Regina Vittoria d’Inghilterra e suo zio era il Re Edoardo VII.