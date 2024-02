Vittoria di Svezia osa troppo con l'abito da sera monospalla: il contrasto di colori non convince (e non solo). Il look nel dettaglio

Fonte: IPA Vittoria di Svezia

Vittoria e Daniel di Svezia si trovano al momento a San Francisco: la coppia ha intrapreso un tour Reale, e naturalmente l’agenda è ricca di appuntamenti e di eventi importanti. E non possono mancare look eleganti, adatti all’occasione, come l’abito da sera monospalla sfoggiato da Vittoria di Svezia, un look firmato dalla stilista svedese Malina. Che però non ha convinto del tutto gli appassionati del Royal Fashion.

Il look da sera di Vittoria di Svezia negli USA

Martedì 20 febbraio 2024 si è tenuto il ricevimento inaugurale del nuovo Consolato Generale di Svezia. Presenti la Principessa Vittoria e il Principe Daniel di Svezia: per l’occasione, Vittoria ha indossato un abito verde da sera, modello monospalla, lungo fino ai piedi, con un leggero spacco. Il dettaglio accentuato? Il contrasto lilla sul corpetto, con cui ha osato troppo, perché non ha valorizzato adeguatamente la Principessa.

Fonte: IPA

La coppia svedese è al momento impegnata in un tour Reale dalla durata di tre giorni in California: dopo aver iniziato il soggiorno a San Francisco, non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di visitare il famoso Golden Gate Bridge. Si sono persino lanciati in alcune escursioni sul Rodeo Beach Coastal Trailhead. L’evento principale, tuttavia, è stato indiscutibilmente l’inaugurazione dell’ufficio del Consolato Generale Svedese a San Francisco.

Fonte: IPA

Vittoria di Svezia difficilmente sbaglia look, eppure questa volta, nonostante l’eleganza indiscussa dell’abito, è risultata decisamente sottotono. Forse perché il modello non è molto aderente, e quindi crea delle fastidiose pieghe. Convince poco anche il tocco bicolor, concentrato soprattutto sulla manica del vestito: in compenso, lei è sempre radiosa. Make-up leggero, da vera Principessa; orecchini pendenti glamour e pochette. Ai piedi décolleté lilla, che riprendono il contrasto dell’abito (così come la stuoia). Invece, lo chignon è a dir poco perfetto, ed è anche un suo grande classico: l’acconciatura ideale per valorizzare i lineamenti.

Il tour Reale di Vittoria e Daniel di Svezia

I Reali svedesi non sono nuovi ai tour. Sono stati in Australia, e persino da noi in Italia. Spesso sono stati a Londra, e sono numerosi gli incontri con William e Kate Middleton. Durante il viaggio a Londra, Vittoria di Svezia ha speso parole bellissime per il Principe e la Principessa del Galles. “È sempre divertente. Condividiamo molto, sembra molto naturale ed è facile stare insieme. Sono brave persone che fanno molto per il loro Paese. Ci scambiamo pensieri e idee e condividiamo molti interessi”. Naturalmente, non è di minore importanza il loro attuale tour negli USA, dove hanno incontrato Nancy e Paul Pelosi nel ricevimento inaugurale.

Per visitare la Scuola Scandinava e il Centro Culturale, Vittoria di Svezia ha indossato invece una gonna a fiori in seta al ginocchio, una camicia di seta bianca e scarpe con tacco in pelle scamosciata. Molto più deciso e affascinante il contrasto di colori, che rivitalizzano l’incarnato e non lo spengono, come invece è accaduto con il look da sera verde. Chignon basso, orecchini pendenti arancioni e pochette del medesimo colore. Insomma, l’abito da sera è una “piccola” caduta di stile che le perdoniamo di certo.